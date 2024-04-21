Бум японской кухни за рубежом помогает продажам соевого соуса за рубежом: рост на 50% за последние 10 лет, 350 000 килолитров в 2022 году

Прошло 10 лет с тех пор, как японская кухня была внесена в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в декабре 2013 года. Благодаря глобальному буму японских продуктов питания потребление соевого соуса за рубежом значительно растёт.

По данным Информационного центра соевого соуса (Токио), организации по распространению информации, созданной Японской ассоциацией производителей соевого соуса и другими участниками, объём производства японских производителей соевого соуса на зарубежных заводах в 2022 году составил 312 000 килолитров. Объём экспорта составляет примерно 41 000 килолитров, а совокупное потребление за рубежом японского соевого соуса – 353 000 килолитров. Это в 1,1 раза больше грузоподъемности типичного большого нефтяного танкера (VLCC).

Зарубежное потребление составляло 160 000 тонн в 2002 году и 229 000 тонн в 2012 году. Глобальный спрос увеличился более чем вдвое за 20 лет и за последние 10 лет он вырос на 50%.

Пятьдесят лет назад, в 1973 году, Kikkoman, крупнейшая компания этой отрасли, построила свой первый зарубежный завод по производству соевого соуса в Висконсине, США, и начала продажи соевого соуса. В настоящее время количество зарубежных производственных баз этого японского производителя увеличилось до 13, и, помимо США, заводы по производству соуса есть в Китае, Тайване, Сингапуре, Нидерландах, Великобритании, Таиланде и Бразилии.

Падение внутреннего спроса

При этом годовой объём внутренних продаж соевого соуса (включая экспорт) в 2023 году составил 683 340 килолитров. Продажи достигли пика в 1,25 миллиона килолитров в 1979 году и за последние 20 лет снизились примерно на 30%.

В Информационном центре говорят, что это связано не только с сокращением численности населения, переходом к западному стилю блюд домашней кухни и растущей популярностью питания вне дома, но и с широким использованием приправ на основе соевого соуса, таких как супы и соусы.

Хотя количество компаний, производящих соевый соус, сокращается с каждым годом, по всей стране продолжают работать более 1000 местных заводов. Некоторые производители соевого соуса ориентируются на традиционные методы производства и ингредиенты и пытаются экспортировать свою продукцию как продукт класса «люкс» в европейские рестораны.

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