Бум японской кухни за рубежом помогает продажам соевого соуса за рубежом: рост на 50% за последние 10 лет, 350 000 килолитров в 2022 году

Бум японской кухни за рубежом помогает продажам соевого соуса за рубежом: рост на 50% за последние 10 лет, 350 000 килолитров в 2022 годуЭкономика
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По данным Информационного центра соевого соуса (Токио), организации по распространению информации, созданной Японской ассоциацией производителей соевого соуса и другими участниками, объём производства японских производителей соевого соуса на зарубежных заводах в 2022 году составил 312 000 килолитров. Объём экспорта составляет примерно 41 000 килолитров, а совокупное потребление за рубежом японского соевого соуса – 353 000 килолитров. Это в 1,1 раза больше грузоподъемности типичного большого нефтяного танкера (VLCC).
Зарубежное потребление составляло 160 000 тонн в 2002 году и 229 000 тонн в 2012 году. Глобальный спрос увеличился более чем вдвое за 20 лет и за последние 10 лет он вырос на 50%.
Пятьдесят лет назад, в 1973 году, Kikkoman, крупнейшая компания этой отрасли, построила свой первый зарубежный завод по производству соевого соуса в Висконсине, США, и начала продажи соевого соуса. В настоящее время количество зарубежных производственных баз этого японского производителя увеличилось до 13, и, помимо США, заводы по производству соуса есть в Китае, Тайване, Сингапуре, Нидерландах, Великобритании, Таиланде и Бразилии.
Падение внутреннего спроса
При этом годовой объём внутренних продаж соевого соуса (включая экспорт) в 2023 году составил 683 340 килолитров. Продажи достигли пика в 1,25 миллиона килолитров в 1979 году и за последние 20 лет снизились примерно на 30%.
В Информационном центре говорят, что это связано не только с сокращением численности населения, переходом к западному стилю блюд домашней кухни и растущей популярностью питания вне дома, но и с широким использованием приправ на основе соевого соуса, таких как супы и соусы.
Хотя количество компаний, производящих соевый соус, сокращается с каждым годом, по всей стране продолжают работать более 1000 местных заводов. Некоторые производители соевого соуса ориентируются на традиционные методы производства и ингредиенты и пытаются экспортировать свою продукцию как продукт класса «люкс» в европейские рестораны.
Фотография к заголовку: PIXTA