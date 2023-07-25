Терминология суси: какие слова стоит узнать перед посещением ресторана?Культура Общество Еда и напитки
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Агари
Это слово обозначает «чай», и первоначально оно относилось к чаю, который пьют в конце еды. В кварталах развлечений красных фонарей и ресторанах свежезаваренный чай называли агарибана, сокращённо агари. Выражение «молоть чай» (о-тя о хику), использовавшееся в том числе как идиома, обозначающая праздность, было табуированным среди гейш и куртизанок. Используя агару как «завершать» в выражениях типа «Гость завершил дела» (кяку га агару), чай стали называть агарибана, «цветы в завершение». Значение «завершать» это слово имеет, например, и в игре сугороку, где словом агари называется финальная позиция, достижение которой является целью игры.
Энгава
Так называют мясо у основания плавников палтуса и камбалы. Мышца с выраженными перемычками напоминает доски пола веранды традиционного японского дома (энгава), откуда и происходит это название.
О-айсо
Оплата счёта в ресторане, расчёт. Также используют слова о-кайкэй, о-кандзё с тем же значением. Считается, что слово о-айсо, «любовь, дружелюбие» происходит от выражения извинений работников ресторана при расчёте, когда они выражали сожаление, что, возможно, были недостаточно доброжелательны при обслуживании.
О-тэсё
Небольшая тарелка для соевого соуса. Её название, обозначающее «соль под рукой» (お手塩), связано с тем, что изначально такие тарелочки использовали как солонки.
Каппа
Огурцы. Считается, что это любимая еда водяных монстров каппа, а в поперечном сечении огурец напоминает углубление на макушке каппы. Каппа-маки –тонкие роллы с сердцевиной из огурца.
Гари
Тонко нарезанный молодой имбирь, маринованный в сладком уксусе. Это звукоподражательное название, оно происходит от звука, издаваемого при жевании имбиря (гари-гари). Говорят, что гари освежает ощущение вкуса и оказывает обеззараживающее действие на сырую рыбу.
Кан (貫)
Это счётное слово для нигири-суси. В разных регионах и ресторанах «один кан» может обозначать одну штуку или пару.
Гёку (玉)
Японская разновидность омлета. Название происходит от китайского чтения иероглифа 玉, входящего в название яйца (玉子, тамаго).
Гункан-маки
Так называются суси, изготовленные путём обёртывания риса для суси (с добавлением уксуса) листом сушёных водорослей нори и добавления ингредиентов, которые легко теряют свою форму, таких как икура (икра лосося), морской ёж и запирающие мышцы моллюсков китайской мактры. Название гункан-маки, «рулеты (в виде) военного корабля», связано с их формой.
Гэсо (下足)
Ноги кальмара. Говорят, что десять ног кальмара стали называться гэсо, потому что напоминали связку из десяти шнурков бирок (下足札, гэсокуфуда) для приёма обуви – «гардеробщики» так принимали обувь у посетителей, которые снимали её перед входом в зрительный зал на представления сценических искусств и т. п. При этом о ногах осьминога так не говорят, поскольку у него восемь ног.
Гэта
Деревянная подставка-столик, на которой подают суси. Она получила своё название из-за сходства с традиционными сандалиями на деревянной платформе гэта.
Сяри (舎利)
Так называют рис для суси. Первоначально это слово обозначало кремированные кости Будды (прах Будды) в буддийской терминологии. Рис стали так называть оттого, что измельчённые кремированные кости напоминают зёрна риса. Приготовленный белый рис называют гинсяри, «серебряный сяри».
Синко
Молодь пятнистого коносира. Эта рыба, взрослых особей которой называют кохада, на разных этапах роста называется по-разному – синко, коносиро, кохада.
Дзукэ
Ломтики тунца (магуро), тунца бонито (кацуо) и т. п., смоченные в смеси соевого соуса, сакэ и сладкого сакэ мирин. Слово происходит от цукэру, «мариновать».
Тэкка (鉄火)
Красное мясо тунца. Название «горячее железо» связано с тем, что красное мясо тунца цветом напоминает раскалённое железо. Тэкка-маки – это нори-маки, роллы из красного тунца, а тэкка-дон – рис в миске с топпингом из нарезанного для суси тунца.
Торо
Брюшко тунца, жирная часть этой рыбы. Название происходит от слова торотто, обозначающего ощущение вязкого и липкого.
Намида
«Слёзы», так называют японский хрен васаби, который может вызывать слезотечение.
Нэта, танэ
Ингредиенты для суси, изготовленные из морепродуктов. Слово происходит от танэ, «семя». Говорят, что слово нэта, поменяв слоги местами, вначале использовали как сленг, понятный только для своих.
Хикаримоно
«То, что блестит» – это связано с использованием рыбы с синей спинкой и блестящим серебристым брюшком. К такому виду относятся ставрида адзи, сельдь иваси, силаговые рыбы кису, пятнистый коносир кохада, макрель саба, рыба-игла саёри, сайра самма и т. п.
Мурасаки
Буквально значит «фиолетовый», так называют соевый соус из-за его цвета.
Яма
1) Листья бамбука саса, которые собирают в горах (яма). Их используют как подкладку для суси или нарезают из них украшения для улучшения внешнего вида блюд.
2) Выражение, обозначающее, что ингредиенты для суси закончились. Происходит от слова «горы», поскольку в горах нет морепродуктов.
Фотография к заголовку, иллюстрации к тексту: PIXTA
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