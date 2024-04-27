Потерянные вещи в Японии: за 2023 год в полицию Токио принесли рекордную сумму в 4,4 миллиарда йен потерянных денег

По данным столичного управления полиции, за 2023 год в полицию Токио доставлено 4 087 355 потерянных и забытых предметов (на 19% больше, чем в предыдущем году), в том числе деньги общей суммой в 4406,36 млн йен (на 10,3% больше, чем в 2022 году).

Сумма доставленных в полицию денежных средств достигает рекордного уровня второй год подряд. Сумма потерянных денег, о которых заявляли в полицию, составила 8043,1 миллиона йен, и при простом подсчёте мы видим, что в полицию доставили 54,7% от этой суммы.

Всего в полицию доставлено 4 444 854 предметов (на 19,9% больше, чем в предыдущем году). Чаще всего теряли удостоверения личности, кредитки и прочие личные документы (812 625 случаев, или 18,3% от общего числа утерянных вещей). На втором месте – транспортные смарт-карты, проездные, денежные купоны для покупок и другие ценные документы (471 223 случая, 10,6%). За ними следует одежда и обувь (400 792 случая, 9%), кошельки (338 823 случая, 7,6%), зонты (294 196 случаев, 6,6%).

В Токио теряют в среднем 600 мобильных телефонов в день

Число заявлений о потере мобильных телефонов составило 219 761, это более 600 телефонов в день. В полицию было доставлено 142 450 телефонов, и в конечном итоге возвращено владельцам 120 222, то есть больше половины утерянных телефонов.

По данным Национального полицейского агентства, если владельца утерянной вещи не находят в течение трёх месяцев, право собственности переходит к нашедшему. Однако если нашедший в течение двух месяцев не принимает найденное, оно переходит в собственность префектуры.

Данные обработки находок говорят о том, что из поступивших в полицию 4 360 520 000 йен владельцам вернули 3 234 630 000 йен, нашедшим передано 524 180 000 йен, и в собственность столицы перешло 596 170 000 йен.

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