В Японии становится жарко: как уберечь себя от теплового удара?

В преддверии череды выходных 24 апреля Японское метеорологическое агентство и Министерство окружающей среды начали предупреждать о вероятности тепловых ударов. Такие предупреждения будут издаваться до 23 октября. В этом году будет публиковаться также специальное предупреждение в случаях, когда ожидается беспрецедентная, широкомасштабная и опасная жара.

По данным Японского метеорологического агентства, предупреждение о тепловом ударе издают по всей стране в случае прогноза индекса жары (WBGT) в стране, если уровень опасности достигнут в 33 или большем количестве из 58 районов, для которых прогнозируется этот показатель. Уровень опасности на данный момент можно проверить на «Информационном сайте по предотвращению тепловых ударов» (на английском языке) Министерства окружающей среды, или при регистрации заранее через службу рассылки по электронной почте.

Индекс тепла (WBGT) – это показатель предотвращения теплового удара, который оценивается по температуре, влажности, солнечному излучению и т. д. В последние годы коммерчески доступны измерительные приборы WBGT и для обычных людей. Опасность теплового удара возрастает начиная с возраста 28 лет.

Оповещения о тепловом ударе начали действовать по всей стране в 2021 году. В первый год было опубликовано в общей сложности 613 оповещений, а через три года, в 2023 году, их количество возросло вдвое до 1232.

В 2023 году оповещения в основном издавали в августе и июле, но также 66 предупреждений было издано в сентябре, пять в июне, и одно в мае. В чаще всего оповещения об опасности публиковали в префектурах Ниигата и Нагасаки, 42 раза. В Токио – 26 раз, в префектуре Айти – 28 раз, в префектуре Осака – 19 раз и в префектуре Киото – 29 раз.

С 2024 года вводится специальное предупреждение, которое будет издаваться Министерством окружающей среды накануне по прогнозам для префектур, где прогнозируемый индекс жары составит 35 или выше во всех точках наблюдения. До нашего времени никогда не было подобных случаев жары, которые требовали бы подобного предупреждения, но в случаях необходимости местные органы власти обязаны открыть заранее подготовленные кондиционированные убежища для эвакуации.

По данным Японского метеорологического агентства, число людей, которых экстренные службы перевозят из-за теплового удара за год, в последние годы колеблется от 40 000 до 90 000. За пятилетний период с 2018 по 2022 год число смертей от теплового удара превышало 1000 каждый год (за исключением 2021 года).

На графике ниже показан возраст 164 человек, умерших от теплового удара летом 2023 года в 23 специальных районах Токио. 76% умерших были в возрасте 70 лет и старше, так что пожилым людям рекомендуется принимать надлежащие меры для предотвращения теплового удара. При это из 148 человек, умерших не на улице, а в помещении, в 64% случаев у них был кондиционер, но они им не пользовались, и в 26% из-за отсутствия кондиционера. У 90% умерших не было кондиционера, из-за чего их состояние ухудшалось.

Фотография к заголовку: Люди, идущие под искусственным туманом в сильную жару, 26 июля 2024 г., район Тюо, Токио (Jiji Press)

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