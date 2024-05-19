К пятидесятилетию комбини в Японии: незаменимые минимаркеты шаговой доступности в современной жизни

К пятидесятилетию комбини в Японии: незаменимые минимаркеты шаговой доступности в современной жизниЭкономика Общество
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15 мая 1974 года в токийском квартале Тоёсу открылся первый магазин 7-Eleven. Как следует из названия, он был открыт с 7:00 до 23:00. В то время магазины, работающие до поздней ночи, были новинкой.
С тех пор прошло полвека. В комбини сейчас можно найти повсеместно – в офисных зданиях, в жилых кварталах, у крупных дорог – везде, где есть пешеходное или автомобильное движение. В этих магазинах вы всегда можете по разумной цене купить разнообразные продукты питания, такие как рисовые лепёшки о-нигири, сэндвичи и салаты, а кофе, который в автоматах готовится из свежемолотых зёрен, на вкус такой же, как в кафе. В комбини не просто продают продукцию – они стали незаменимой частью инфраструктуры повседневной жизни, предоставляя различные услуги 24 часа в сутки, такие как оплата счетов за коммунальные услуги и выплата налогов, получение купленных билетов на концерты и другие мероприятия, отправка посылок, зарядка смартфонов и использование банкоматов.
Количество магазинов 7-Eleven к февралю 2024 года увеличилось до 21 533, а общий объём продаж составил 5345,2 млрд йен.
История развития 7-Eleven
1974: открытие первого магазина
Первый магазин 7-Eleven (магазин в квартале Тоёсу) открывается как розничный магазин «нового формата», работающий с раннего утра до позднего вечера.
1975: переход на круглосуточный график работы
Магазин в Торамару в городе Коорияма префектуры Фукусима начинает работать круглосуточно в качестве демонстрационного эксперимента.
1978: начало продаж рисовых лепёшек о-нигири в легко снимающейся упаковке парикко фируму
Начали продавать лепёшки о-нигири в упаковке, где обёртка из водорослей нори содержится отдельно от риса, благодаря чему сняв обёртку и завернув рис в нори можно наслаждаться хрустящей текстурой нори. Если раньше о-нигири всегда готовили дома, то теперь они стали продуктом, который можно купить в магазине.
1987: введена кассовая система POS (управление информацией в момент продажи)
Создана система, которая связывает данные о продажах с высокоточными заказами, отвечающими потребностям клиентов.
1987: появилась услуга оплаты коммунальных платежей
Стало возможным оплачивать счета за электричество от TEPCO. После этого сфера обслуживания расширилась и теперь включает газ, телефон и воду.
1996: начало внедрения цветных копировальных аппаратов
2001: начало продаж хлебобулочных изделий и упакованных обедов (бэнто) без консервантов и красителей
Полностью исключены консерванты и синтетические красители из оригинальных продуктов, таких как обеды в коробках (бэнто) и готовый хлеб.
2001: установка банкоматов
Основан IY Bank (в настоящее время Seven Bank) посредством совместных инвестиций с Ito-Yokado. В токийских комбини начинается установка банкоматов.
2010: автоматическая выдача административных сертификатов
На многофункциональном копировальном аппарате стало возможным получить «копию (регистрационной) карты резидента» и «свидетельства о регистрации личной печати (инкан)».
2013: начало продаж кофе, по вкусу конкурирующего с кофе из специализированных кафе
Появились Seven Café, где можно купить свежезаваренный кофе, который готовится непосредственно перед употреблением.
2019: открытие магазина в префектуре Окинава
Открыт магазин на Окинаве, единственной префектуре, где не было магазинов 7-Eleven, и теперь сеть охватывает все 47 префектур.
Фотография к заголовку: Станислав Когику/SOPA Images через ZUMA Wire/Kyodo News Images
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