К пятидесятилетию комбини в Японии: незаменимые минимаркеты шаговой доступности в современной жизни

В Японии сейчас невозможно себе представить городскую жизнь без комбини, небольших магазинов повседневного спроса. В наши дни не нужно тайком выбегать из офиса в банк, чтобы оплатить счета, исчезла также необходимость брать на работе выходной только для того, чтобы получить в мэрии справку о регистрации по месту жительства. Всё это возможно благодаря комбини, где также можно снять деньги в банкомате, сделать копии необходимых документов и получить множество других услуг.

15 мая 1974 года в токийском квартале Тоёсу открылся первый магазин 7-Eleven. Как следует из названия, он был открыт с 7:00 до 23:00. В то время магазины, работающие до поздней ночи, были новинкой.

С тех пор прошло полвека. В комбини сейчас можно найти повсеместно – в офисных зданиях, в жилых кварталах, у крупных дорог – везде, где есть пешеходное или автомобильное движение. В этих магазинах вы всегда можете по разумной цене купить разнообразные продукты питания, такие как рисовые лепёшки о-нигири, сэндвичи и салаты, а кофе, который в автоматах готовится из свежемолотых зёрен, на вкус такой же, как в кафе. В комбини не просто продают продукцию – они стали незаменимой частью инфраструктуры повседневной жизни, предоставляя различные услуги 24 часа в сутки, такие как оплата счетов за коммунальные услуги и выплата налогов, получение купленных билетов на концерты и другие мероприятия, отправка посылок, зарядка смартфонов и использование банкоматов.

Количество магазинов 7-Eleven к февралю 2024 года увеличилось до 21 533, а общий объём продаж составил 5345,2 млрд йен.

История развития 7-Eleven

1974: открытие первого магазина

Первый магазин 7-Eleven (магазин в квартале Тоёсу) открывается как розничный магазин «нового формата», работающий с раннего утра до позднего вечера.

1975: переход на круглосуточный график работы

Магазин в Торамару в городе Коорияма префектуры Фукусима начинает работать круглосуточно в качестве демонстрационного эксперимента.

1978: начало продаж рисовых лепёшек о-нигири в легко снимающейся упаковке парикко фируму

Начали продавать лепёшки о-нигири в упаковке, где обёртка из водорослей нори содержится отдельно от риса, благодаря чему сняв обёртку и завернув рис в нори можно наслаждаться хрустящей текстурой нори. Если раньше о-нигири всегда готовили дома, то теперь они стали продуктом, который можно купить в магазине.

1987: введена ​​кассовая система POS (управление информацией в момент продажи)

Создана система, которая связывает данные о продажах с высокоточными заказами, отвечающими потребностям клиентов.

1987: появилась услуга оплаты коммунальных платежей

Стало возможным оплачивать счета за электричество от TEPCO. После этого сфера обслуживания расширилась и теперь включает газ, телефон и воду.

1996: начало внедрения цветных копировальных аппаратов

2001: начало продаж хлебобулочных изделий и упакованных обедов (бэнто) без консервантов и красителей

Полностью исключены консерванты и синтетические красители из оригинальных продуктов, таких как обеды в коробках (бэнто) и готовый хлеб.

2001: установка банкоматов

Основан IY Bank (в настоящее время Seven Bank) посредством совместных инвестиций с Ito-Yokado. В токийских комбини начинается установка банкоматов.

2010: автоматическая выдача административных сертификатов

На многофункциональном копировальном аппарате стало возможным получить «копию (регистрационной) карты резидента» и «свидетельства о регистрации личной печати (инкан)».

2013: начало продаж кофе, по вкусу конкурирующего с кофе из специализированных кафе

Появились Seven Café, где можно купить свежезаваренный кофе, который готовится непосредственно перед употреблением.

2019: открытие магазина в префектуре Окинава

Открыт магазин на Окинаве, единственной префектуре, где не было магазинов 7-Eleven, и теперь сеть охватывает все 47 префектур.

Фотография к заголовку: Станислав Когику/SOPA Images через ZUMA Wire/Kyodo News Images

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