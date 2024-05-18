В Японии растёт число заброшенных жилых домов: проблемы продажи жилья

В последние годы всё чаще случается так, что люди едут в большой город, потом там же устраиваются на работу и остаются жить – а когда умирают родители, старый дом в деревне остаётся без присмотра, ветшает, и даже при желании его невозможно продать.

По оценочным данным исследования жилищно-земельной статистики Министерства внутренних дел и коммуникаций по состоянию на 1 октября 2023 года, количество пустующих домов по всей стране увеличилось на 507 тысяч по сравнению с предыдущим исследованием, проводившимся в 2018 году, и составило 8,995 миллиона, что является новым рекордным показателем. Это число удвоилось с 4,476 миллиона единиц в 1993 году. Общее количество единиц жилья увеличилось на 2,613 миллиона единиц до 65,021 миллиона единиц за счет увеличения количества домохозяйств. Доля пустующих домов составила 13,8%, что является рекордным показателем.

Исследование проводится каждые пять лет начиная с 1948 года, это было 16-е исследование такого рода. Для оценки ситуации по всей стране было исследовано около 3,4 миллиона единиц жилья и домохозяйств. В хоче исследования изучают ситуацию с жилыми домами, оно не учитывает заброшенные дома, находящиеся под угрозой обрушения.

Основным фактором увеличения количества пустующих домов являются объекты недвижимости без назначения (то есть заброшенные пустующие дома), которые не сдаются в аренду или не предназначены для продажи, не используются как дача и т. п. Их количество выросло на 366 000 единиц (72% от общего роста числа пустующего жилья) по сравнению с данными предыдущего исследования, составив 3,853 млн единиц. Среди общего количества пустующего жилья доля таких заброшенных домов составила 42,8%, постоянно увеличиваясь с 2003 года (32,1%).

В Японии растёт число нуклеарных семей, и после того, как живущие далеко родители переезжают в учреждение по уходу за престарелыми или умирают, всё больше людей сталкиваются с трудностями, пытаясь избавиться от недвижимости, и дома остаются заброшенными.

Доля пустующего жилья домов по префектурам составила 21,2% в префектурах Вакаяма и Токусима, за ними следует префектура Яманаси (20,5%). Доля заброшенных домов в основном высока в западной Японии, в том числе в префектурах Кагосима (13,6%), Коти (12,9%), Токусима и Эхимэ (по 12,2%) и Вакаяма (12,0%).

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