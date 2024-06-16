Японские ученики младших классов всё меньше намерены вступать в брак в возрасте 20-29 лет

Опрос японских учащихся младших классов школы средней ступени, родившихся в 2010 году, выявил снижение числа желающих вступить в брак в возрасте 20-29 лет по сравнению с данными предыдущего опроса детей того же возраста, родившихся в 2001 году.

Опрос, проведенный Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, показывает, что учащиеся первого класса школы средней ступени, то есть родившиеся в 2010 году, гораздо менее стремятся к тому, чтобы когда-нибудь вступить в брак и завести детей, чем те, кто родился в 2001 году, когда они были в том же возрасте.

Исследование проводится на протяжении длительного времени путём ежегодного опроса детей 2010 года рождения об изменении их собственной ситуации и ситуации в их семьях. Это делается для того, чтобы использовать результаты опроса в качестве материала для разработки политики по противодействию снижению рождаемости в Японии и других мер. Всего по последней версии опроса было роздано 24 755 анкет, на которые было получено 20 830 релевантных ответов.

В отношении будущих планов на создание семьи, то наиболее распространённым ответом среди опрошенных мальчиков и девочек был «не думали об этом». Таких ответов было больше, чем среди тех, кто родился в 2001 году, в том же возрасте. Среди девушек 2001 года рождения 54,8% хотели выйти замуж либо в возрасте от 20 до 24 лет, либо в возрасте от 25 до 29 лет. Напротив, только 35,2% девушек, родившихся в 2010 году, надеялись выйти замуж в 20-29 лет. Среди юношей доля желающих жениться в возрасте 20-29 лет также снизилась с 32,9% до 24,9%.

На вопрос, когда бы они хотели иметь первого ребёнка, 33,9% девушек 2001 года рождения отвечали, что от 25 до 29 лет, тогда как среди девушек 2010 года рождения только 28,1% опрошенных девушек хотели бы родить первого ребенка в возрасте до 30 лет. Процент мальчиков, желающих стать отцами в возрасте 20-29 лет, снизился с 23,8% опрошенных в 2001 году до 17,8%.

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