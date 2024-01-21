68,2% состоящих в браке людей считают свой брак асексуальным: не сказывается ли это на отношениях в семье?Общество Семья
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Компания Raison d’Etre (р-н Синдзюку, Токио), занимающаяся системными разработками, опросила 4000 состоящих в браке людей в возрасте от 20 до 59 лет по всей стране (по 500 человек от каждого пола и возрастной группы). Были заданы вопросы о сексе с супругами, и 43,9% назвали свой брак «асексуальным», а 24,3% ответили, что он «в некоторой степени асексуальный». Выяснилось, что 68,2% состоящих в браке людей склонны уклоняться от секса со своим партнёром.
При рассмотрении данных полу и возрастам мы видим, что такая ситуация наблюдается у 51,0% женщин в возрасте 20-29 лет, но этот показатель увеличивается до 67,8% в возрастной группе 30-39 лет. В частности, число людей, назвавших семейную жизнь совершенно асексуальной, увеличивается более чем вдвое – с 16,4% до 39,2%. Среди мужчин этот показатель растёт с 53,4% в возрасте 20-29 лет до 71,4% в возрасте 30-39 лет, и доля тех, кто считает свой брак совершенно асексуальным, резко растёт с 25,2% до 41,8%.
При этом 66,0% людей, не считающих свой брак асексуальным, назвали отношения с партнёром «хорошими» или «скорее хорошими», и этот показатель у тех, кто не занимается сексом, составил 57,2%. Однако во всех случаях около 60% респондентов ответили, что более-менее хорошо ладят с партнёром.
Часто считается, что секс – лучшее выражение любви, но похоже, что и асексуальный характер отношений не обязательно означает, что люди относятся друг к другу плохо.
Фотография к заголовку: PIXTA
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