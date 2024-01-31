Каждый третий из не состоящих в браке жителей Японии никогда не имел романтических отношений

Опрос не состоящих в браке японцев в возрасте от 20 до 49 лет показал, что 34,1% никогда не имели романтических отношений.

Согласно опросу, проведенному компанией Recruit для изучения ситуации с отношениями и браком, процент неженатых японцев в возрасте от 20 до 49 лет, ответивших, что они «в настоящее время находятся в отношениях», составил 29,7%. Напротив, доля респондентов, которые никогда не состояли в отношениях, составила 34,1%, что является самым высоким показателем с момента начала проведения этого опроса.

Если посмотреть на людей в возрасте от двадцати лет, которые ответили, что они «никогда не состояли в отношениях», процент мужчин увеличился на 11,8 пункта по сравнению с предыдущим опросом до 46,0%, а процент женщин увеличился на 5,5 пункта до 29,8%. Эта тенденция сохраняется для обоих полов уже долгое время.

Процент тех, кто «хочет вступить в брак (когда-нибудь)», составил 49,3% и 43,5% для женщин и мужчин соответственно, и хотя процент женщин был выше, он всё равно был значительно снизился по сравнению с результатами предыдущего опроса.

Наиболее распространённой причиной, по которой 40,5% женщин не хотят вступать в брак, было то, что это «ограничивает деятельность и образ жизни», тогда как основной причиной, которую назвали 42,5% мужчин, была «потеря финансовой свободы».

Общенациональное исследование, проведенное в начале сентября 2023 года, охватило не состоящих в браке людей в возрасте от 20 до 49 лет. Релевантные ответы были получены от 1200 человек.

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