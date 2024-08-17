100-летие закона США о запрете иммиграции из Японии: 125 000 человек японского происхождения были интернированы

В 2024 году исполняется 100 лет с тех пор, как Соединённые Штаты полностью запретили иммиграцию из Японии. Позже, во время Второй мировой войны, было интернировано около 125 000 американцев японского происхождения.

Акт об иммиграции 1924 года, который также называют законом о запрете иммиграции из Японии, полностью запрещавший иммиграцию японцев в США, был принят 26 мая 1924 года и вступил в силу 1 июля того же года. Быстрый рост иммиграции из различных стран, включая Японию, привёл к конкуренции за рабочие места и расовой напряжённости, из-за чего был принят закон, направленный на ограничение японской иммиграции.

История японских иммигрантов в США

1841: Джон Мандзиро, затерявшись в Тихом океане, был спасён американским китобойным судном и прибыл в Соединённые Штаты.

1853: Из США прибыл Ост-Индский флот под командованием коммодора Перри.

1854: Заключён договор о мире и дружбе между Японией и США.

1868: 153 японца иммигрировали на Гавайи с помощью американца Ван Рида.

1900-е гг.: Соединённые Штаты охватили опасения в связи с «жёлтой опасностью».

1908: Джентльменское соглашение между Японией и США фактически остановило иммиграцию японских рабочих в Соединённые Штаты.

1913: В Калифорнии и Аризоне был принят Закон о землях иностранцев, который по сути запрещал японским иммигрантам покупку и владение землёй.

1924: Принят Акт об иммиграции (Закон о запрете иммиграции из Японии), полностью запрещающий иммиграцию из Японии.

1941: Япония атаковала Пёрл-Харбор на Гавайях. ФБР задержало и арестовало американских лидеров японского происхождения.

1942: Президент Рузвельт подписал Указ № 9066. Начало интернирования американцев японского происхождения.

1944-1946: Закрыты все десять концентрационных лагерей, существовавшие в США.

1970-е гг.: Японско-американское сообщество начало движение за возмещение ущерба, требуя от федерального правительства извинений за интернирование.

1988: Президент Рейган подписывает закон о компенсациях заключённым (Закон о гражданских свободах 1988 года).

Источник: Музей американцев японского происхождения

По данным Музея американцев японского происхождения, число японских иммигрантов в США, включая Гавайи, продолжало расти с 1868 года, а в 1895 году число японцев, проживающих в США, достигло примерно 6000 человек. Примерно во времена Русско-японской войны (1904-1905) росло чувство настороженности по отношению к Японии, которая превратилась в могущественную державу Восточной Азии, в связи с чем в западных штатах, таких как Калифорния и Аризона, людям японского происхождения запретили владеть землёй.

Когда в 1920-х годах антияпонское движение усилилось, Конгресс принял Акт об иммиграции, направленный против иммиграции из Японии, который подписал президент Кулидж. Бизнесмен Сибусава Эйити и заместитель генерального секретаря Лиги Наций Нитобэ Инадзо, которые выступали за сотрудничество Японии и США, были очень разочарованы, и в Японии возросли антиамериканские настроения.

8 декабря 1941 года (7 декабря по местному времени) японский флот атаковал Пёрл-Харбор на Гавайях, и между Японией и Соединёнными Штатами разразилась война. В 1942 году президент Рузвельт подписал Указ № 9066, который инициировал интернирование американцев японского происхождения, классифицированных как «враждебные иностранцы». По данным Музея американцев японского происхождения, в Соединённых Штатах было создано десять лагерей для интернированных, в которых проживало около 125 000 человек.

В 1970-х годах сообщество американцев японского происхождения начало движение за возмещение ущерба, которое требовало от государства компенсации за интернирование. В 1988 году президент Рональд Рейган подписал Закон о гражданских свободах, который предусматривал извинения и компенсацию со стороны федерального правительства.

По данным Бюро переписи населения США, предполагаемая численность американцев японского происхождения, в которую входят люди, имеющие в том числе японское этническое происхождение, выросла на 24% с 2011 по 2022 год. Число людей, которые идентифицировали себя только как имеющие японское происхождение, составило 766 079 по переписи 2010 года, но по переписи 2020 года это число снизилось до 741 544. Заметно, что прогрессирует интеграция с другими национальностями.

Фотография к заголовку: Американцев японского происхождения отправляли в концентрационные лагеря только с личными вещами. Семья американцев японского происхождения ждёт поезда в лагерь Мансанар на вокзале в Лос-Анджелесе, 1942 год (Bridgeman Images, Reuters)

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