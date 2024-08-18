Силы самообороны Японии: в 2023 финансовом году поступило 9959 человек, 51% от плана и самый низкий показатель за всю историю

Планы набора личного состава в Силы самообороны не реализуются – сказывается конкуренция с частными компаниями из-за сокращения численности населения и нехватки рабочей силы.

Согласно недавно опубликованным Министерством обороны документам о «быстром наращивании человеческих ресурсов», в 2023 финансовом году в личный состав Сил самообороны наняли 9959 человек. Запланировано было принять 19 598 человек – таким образом, удалось нанять лишь 51% от необходимого количества людей, что является самым низким показателем за всю историю. В 2022 финансовом году этот показатель составлял 66%. Несмотря на запланированное увеличение числа личного состава в ответ на политику укрепления обороноспособности, фактическое количество нанятых оказалось почти на 1800 человек меньше, чем в предыдущем году (11 758).

По категориям набора удалось набрать 30% рекрутов Сил самообороны, которые после трёх месяцев обучения становятся обученными солдатами (рядовыми второго класса, матросами второй статьи) сухопутных, морских или воздушных Сил самообороны (контракт на срок). Из запланированных 10 628 человек принято 3221 человек (в том числе 540 женщин). Кадетов на курсы сержантов и старшин, которые занимаются подготовкой личного состава армии, флота и авиации, набрали 69%, приняв 4969 из запланированных 7230 человек.

Согласно «Белой книге обороны» 2023 года, по состоянию на конец марта 2023 года в Силах самообороны насчитывалось в общей сложности 247 154 военнослужащих, в том числе 150 500 в Сухопутных, 45 293 – в Морских, и 46 994 – в Воздушных силах самообороны Японии, а также 4367 человек в Объединённом штабе. За последние 10 лет это число практически не менялось. Текущая численность сотрудников – 227 843 человека, уровень укомплектованности составляет 92,2%.

Распределение нынешних 227 843 сотрудников по званиям составляет 43 166 человек командного состава (19% от общего числа) от лейтенанта и выше, 4677 прапорщиков и мичманов (2%), 138 900 сержантов и старшин (61%), а также 41100 человек солдат и матросов (18%). Укомплектованность командного состава, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин составляет более 90%, тогда как солдат и матросов только 75,6% от штатного количества.

Фотография к заголовку: Сотрудники Сил самообороны, отправленные на место землетрясения в Ното, доставляют воду в центр эвакуации в спортивном зале, 6 января 2024 года, город Судзу, префектура Исикава (Jiji Press)

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