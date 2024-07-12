Японские истребители в апреле-июне поднимались в воздух для противодействия нарушениям воздушного пространства 159 раз
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Токио, 11 июля (Jiji Press). Министерство обороны сообщило, что истребители Сил самообороны Японии в период с апреля по июнь поднимались в воздух 159 раз в ответ на возможные нарушения воздушного пространства.
Показатель оказался на 79 ниже, чем в том же квартале годом ранее. Почти все случаи касались китайских или российских самолётов, и министерство считает, что обе страны остаются очень активными вблизи воздушного пространства Японии.
По данным министерства, китайские самолеты были задействованы примерно в двух третях случаев – 105, что на 52 меньше, чем годом ранее. Российские самолёты были задействованы в 52 случаях, что на 21 меньше.
В мае китайский разведывательно-ударный беспилотник WL-10 впервые вошел в зону идентификации ПВО Японии над Восточно-Китайским морем.
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