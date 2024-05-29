Над Восточно-Китайским морем замечен китайский беспилотный летательный аппарат
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Токио, 28 мая (Jiji Press). Беспилотный разведывательный и ударный летательный аппарат китайских вооружённых сил 27 мая вошёл в опознавательную зону противовоздушной обороны Японии над Восточно-Китайским морем, к западу от префектуры Окинава, по данным Министерства обороны Японии.
Истребители японских ВВС Сил самообороны поднялись в воздух в ответ на обнаружение самолета WL10. Он не вторгся в территориальное воздушное пространство Японии.
Силы самообороны впервые обнаружили такой тип самолёта, который стал пятым типом китайских военных беспилотных летательных аппаратов, выявленным Силами самообороны, сообщило министерство 27 мая.
Министерство выразило обеспокоенность по поводу увеличения активности самолётов Китая и достижений в области технологий беспилотных летательных аппаратов.
По данным министерства, самолёт WL10 вылетел со стороны материкового Китая утром 27 мая и вернулся обратно после нескольких облётов над Восточно-Китайским морем.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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