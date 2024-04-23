В Китае пропал без вести китайский профессор Японского университета
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Пекин, 22 апреля (Jiji Press). Китайский профессор японского Азиатского университета пропал без вести, когда на время поехал домой в прошлом году.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил на пресс-конференции в Токио, что правительству известно о деле с участием Фань Юньтао, пропавшего профессора.
Власти Китая могли задержать 61-летнего Фань, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Профессор уже давно преподаёт в университете в нашей стране, и мы внимательно следим за этим делом, поскольку оно может быть связано с правами человека», – сказал Хаяси. Он отказался от дальнейших комментариев.
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции, что ему ничего не известно об этом деле.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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