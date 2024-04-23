В Китае пропал без вести китайский профессор Японского университета

Новости

Пекин, 22 апреля (Jiji Press). Китайский профессор японского Азиатского университета пропал без вести, когда на время поехал домой в прошлом году.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил на пресс-конференции в Токио, что правительству известно о деле с участием Фань Юньтао, пропавшего профессора.

Власти Китая могли задержать 61-летнего Фань, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Профессор уже давно преподаёт в университете в нашей стране, и мы внимательно следим за этим делом, поскольку оно может быть связано с правами человека», – сказал Хаяси. Он отказался от дальнейших комментариев.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции, что ему ничего не известно об этом деле.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме