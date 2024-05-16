Профессор, работавший в университете в Японии, получил 6 лет тюрьмы в Китае

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Пекин, 15 мая (Jiji Press). Юань Кэцинь, профессор Педагогического университета Хоккайдо, приговорён в Китае к шести годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже, как стало известно 15 мая.

Поддерживающие его люди требуют досрочного освобождения китайского учёного, утверждая, что ему предъявлены ложные обвинения.

По словам людей, знакомых с ситуацией, суд в Чанчуне провинции Цзилинь вынес решение в январе. Юань уже обжаловал это решение.

Он пропал в городе в мае 2019 года во время поездки на родину. МИД Китая позже подтвердил, что он был задержан и обвинён в шпионаже для японских спецслужб в течение длительного времени.

Отвечая на вопрос о нынешних условиях Юаня на пресс-конференции в Пекине 14 мая представитель министерства Ван Вэньбинь лишь сказал, что Китай является страной, в которой действует принцип верховенства закона, и соответствующие дела рассматриваются в соответствии с законом.

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