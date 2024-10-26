Почта Японии повышает почтовые сборы из-за резкого падения спроса на её услуги

Почта Японии увеличила почтовые сборы более чем на 30% из-за сокращения использования почтовых услуг и роста стоимости доставки.

С 1 октября Почта Японии увеличила почтовые сборы за стандартные письма и открытки более чем на 30%, ссылаясь на сокращение использования почтовых услуг и более высокие расходы на доставку. За исключением роста цен из-за повышения налога на потребление для всех товаров, это первое повышение расценков на пересылку стандартных писем с 1994 года.

По данным Почты Японии, в 2022 финансовом году компания впервые после приватизации понесла убытки. Рост сборов позволит ей вернуться к прибыльности в 2025 финансовом году, но она ожидает, что со следующего года снова будет нести убытки, при этом компания описывает условия как «чрезвычайно серьёзные».

Резко падает объем обрабатывающейся почты. С ростом использования Интернета, социальных сетей и онлайн-расчётов, а также с сокращением корпоративных расходов на почтовую связь и маркетинг, похоже, остановить спад не получится.

Объём внутренних стандартных почтовых отправлений достиг пика в 26,2 млрд единиц в 2001 финансовом году и с тех пор снижается, достигнув в 2023 финансовом году 13,6 млрд, снизившись на 48,3% за 22 года, или примерно на 3% ежегодно.



Новые стандартные марки с изображением сосен для марок номиналом 85 йен (слева) и с изображением ржанки для марок номиналом 110 йен (предоставлено Почтой Японии)

С 1 октября стоимость отправки открытки в пределах Японии выросла с 63 до 85 йен, а стоимость стандартного письма (25 граммов и меньше) – с 84 до 110 йен. В связи с повышением стоимости почта Японии выпустила 12 новых дизайнов стандартных марок.

Фотография к заголовку: Новые марки номиналом 110 и 85 йен, представленные в Токио 13 июня 2024 г. (Jiji Press)

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