Собак становится всё меньше: в Японии сокращается популяция акита-ину

Собаки акита-ину стали культовой породой, ассоциирующейся с Японией во всем мире, но их численность сокращается.

Акита-ину – порода собак, появившаяся в префектуре Акита в Японии . Её корни можно проследить примерно до 1630-х годов, и считается, что она возникла в этом районе в результате скрещивания охотничьих собак с местными. Эти животные классифицируются как «крупные собаки», со средней высотой около 60 сантиметров и весом от 30 до 50 килограммов.

Общество сохранения породы акита со штаб-квартирой в Одатэ, префектура Акита, было основано в 1927 году для сохранения этой породы. Помимо отделений в каждой префектуре Японии, организация имеет 11 клубов в таких странах, как США, Франция, Россия, Китай и Тайвань. Отделения и клубы выдают родословные, проводят выставки и занимаются другими видами деятельности по продвижению породы акита. Ежегодно общество подсчитывает количество новых регистраций собак акита в Японии и за рубежом.

По данным общества, численность собак акита резко сократилась во время Второй мировой войны из-за ограничений военного времени, так что к концу войны порода оказалась на грани вымирания, и осталось всего несколько десятков особей. В последующие годы любители собак стремились разводить больше собак акита, и к 1972 году их число достигло 46 225. Однако после пика в том году общее количество начало снижаться, упав до 2038 особей во всём мире к 2011 году. Основными причинами этого стали растущий спрос на более мелких собак из-за изменений в жилищной среде и старение заводчиков собак, у которых не было преемников, способных заменить их.

Фильм «Хатико: самый верный друг» (2009) с Ричардом Гиром в главной роли вызвал зарубежный бум собак акита. Это помогло увеличить общее количество акита-ину до 6671 к 2017 году, но в Японии спад продолжается. По состоянию на 2023 год в Японии насчитывалось всего 1832 собак акита, что меньше предыдущего рекордно низкого показателя в 1964 в 2011 году.

Как показано в фильме о Хатико, собаки акита очень привязываются к своим хозяевам, но в то же время в Японии их называют «собаками одного хозяина», имея в виду, что они не склонны хорошо ладить с другими людьми, помимо владельцев. Нередко собак акита выбрасывают или отдают в приют для животных и усыпляют.

Организация ONE FOR AKITA, офис которой расположен в городе Акита, была создана в 2018 году с целью увеличения численности собак акита и предотвращения их усыпления. Чтобы собрать средства для защиты брошенных акита и передачи их новым владельцам или содержания их в приюте всю жизнь, организация до 23 октября проводит кампанию по сбору средств. Подробнее об этом можно узнать на сайте организации (на японском языке)

http://www.saveakita.or.jp/ofa/

Фотография к заголовку: Акита-ину в Сибуя, Токио, на мероприятии, посвящённом столетию со дня рождения легендарного пса Хатико, чьё обаяние привлекает туристов со всего мира (© Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect)

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