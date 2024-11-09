7 ноября объявили о первом снеге на горе Фудзи: рекордно поздний снег на самой высокой вершине Японии

Гора Фудзи становится ещё прекраснее, когда с приходом осени на ней появляется снежный покров. В этом году первый снег официально зафиксировали 7 ноября – так поздно он не выпадал никогда за всю историю наблюдений с 1894 года.

Утром 7 ноября местная метеорологическая обсерватория Кофу объявила о появлении первой снежной шапки на горе Фудзи (3776 метров). Фудзи оставалась без снега до ноября впервые с момента начала ведения записей в 1894 году. Записи показывают, что самое раннее выпадение первого снега происходило 9 августа в 2008 году, а самое позднее – 26 октября в 1955 и 2016 годах.

О появлении первой снежной шапки на горе Фудзи объявляют представители местной метеорологической обсерватории Кофу, расположенной со стороны префектуры Яманаси, которые визуально подтверждают выпадение снега на поверхности горы. Даже если снег замечают со стороны префектуры Сидзуока или от муниципалитетов у подножья горы, эти свидетельства не считаются официальными, пока снег не увидят из метеорологической обсерватории Кофу. 6 ноября средства массовой информации запустили вертолёты, и изображения покрытой снегом вершины горы появились на телевидении и в Интернете, но пока ещё не было объявления от Метеорологической обсерватории Кофу.

Первый снегопад на горе Асахидакэ (2291 метр), самой высокой горе Хоккайдо, был зафиксирован 20 октября этого года, это самое позднее выпадение снега за 136 лет с момента начала ведения записей в 1888 году.

На хребте Татэяма (3015 метров) в префектуре Тояма в 2023 году снег выпал 8 октября, а в этом году его ещё не было. С момента начала ведения записей в 1939 году первый снег там выпадал в ноябре только дважды: 2 ноября в 2016 году и 9 ноября в 1977 году.

Между тем, на хребте Хаккода (1584 метра) в префектуре Аомори первый снег выпал 20 октября, что на один день позже обычного и на один день раньше, чем в 2023 году.

Облачность может привести к поздним сообщениям о снеге, который нельзя увидеть с наблюдательных пунктов, что затрудняет точное определение глобального потепления как окончательной причины позднего выпадения первого снега. Однако данные ясно показывают, что в 2023 и 2024 годах первый снег выпадал значительно позже по сравнению с 2000 годом.

Фотография к заголовку: Снег на вершине горы Фудзи, снято с вертолета Kyodo News утром 6 ноября, за день до того, как Метеорологическая обсерватория Кофу объявила о появлении первой снежной шапки (Kyodo Images)

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