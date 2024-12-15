Уборка в Японии: очищаем места электрических соединений, которые могут стать причиной пожара из-за скопления пыли

В последнее время всё чаще можно услышать о возгораниях, возникающих из-за загрязнения мест контакта электроприборов. Дело в том, что в промежутке между розеткой и вилкой может скапливаться пыль, приводящая к короткому замыканию. Зимой в Японии особенно много пожаров, и при уборке стоит уделять внимание очистке мест возле электрических розеток.

Согласно статистике пожаров Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, с января по июнь этого года по всей стране произошло 2732 пожара, в том числе источником возгораний было электрическое оборудование, проводка для электрического освещения и телефонов и электромонтажное оборудование. На долю электричества приходится 14% от общего числа пожаров, это самая распространённая причина пожара. В первой десятке рейтинга причин возгораний 2024 года по сравнению с предыдущим годом выросла только доля этих трёх источников.

Кроме того, согласно информации об авариях с электромонтажным оборудованием, полученной независимым административным органом Национальный институт технологий и оценок (NITE), такое оборудование во многих случаях приводило к пожарам, причём в 40% случаев они были связаны с «условиями использования и установки», это самая частая причина пожара с этим оборудованием. Причиной роста количества несчастных случаев считается расширение использование электрооборудования в связи с распространением удалённой работы.

По данным NITE, особой проблемой является пыль возле электропроводки. Если вилка вставлена ​​в розетку неплотно, в зазоре может скапливаться пыль. Она легко впитывает влагу из воздуха, что может вызвать протекание небольшого электрического тока между контактами вилки, вызывая искровой разряд. Пластик постепенно обугливается, создавая путь для тока, что вызывает короткое замыкание между двумя контактами и приводит к пожару.



Пример пыли на электрической розетке и вилке (предоставлено NITE)



Карбонизация между контактами вилки (слева), короткое замыкание и возгорание (справа) (предоставлено NITE)

Даже если выключить электроприбор, в розетку все равно подаётся электричество, поэтому возле электрических соединений сохраняется вероятность возникновения пожара. Представитель NITE рекомендует правильно, то есть плотно вставлять вилку в розетку и регулярно очищать её от пыли, а также не оставлять влажные предметы рядом с электропроводными устройствами.

Кроме того, пожары могут возникать и в случаях, если вилка питания деформирована и у неё ухудшается контакт с розеткой, и если шнур питания повреждён (например, ножкой стола или стула), или если шнур питания используется с удлинителем и ток превышает максимальное значение для этого типа шнура.

Фотография к заголовку: Возгорание электрической розетки (предоставлено NITE)

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