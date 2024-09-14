Какие стихийные бедствия больше всего страшат жителей Японии? Данные опроса

Какие стихийные бедствия больше всего страшат жителей Японии? Данные опросаОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В ходе анкетного опроса, проведенном компанией JI General Fire Insurance Co., Ltd. (токийский р-н Тюо) среди людей в возрасте от 20 до 69 лет по всей стране в начале июля (получено 1000 ответов), 60,3% людей ответили, что «очень» или «в какой-то степени» опасаются стихийных бедствий.
По возрастным группам о таких опасениях сказали 64-65% респондентов в возрасте от 30 до 59 лет, тогда как среди людей 20-29 лет и 60-69 лет так отвечало от 50 до 55%, а 22,5% респондентов в возрасте 20-29 лет сказали, что их это вообще не беспокоит.
На вопрос о типах бедствий, которых они опасаются (допускается несколько ответов), подавляющее большинство респондентов (88,9%) назвали землетрясения, за которыми следовали бедствия, связанные с ветром и водой.
На вопрос «Что вы боитесь потерять из-за стихийного бедствия?» 66% ответили: «Свою жизнь и здоровье», 66,4% – «Жизнь и здоровье семьи и друзей», а 63,8% – «Собственность – дом, утварь, автомобиль и т. п.». Эти три типа ответов лидируют с большим отрывом.
Что касается информации, которую респонденты хотели бы получать относительно стихийных бедствий (допускается несколько ответов), то самым распространённым ответом для времени до бедствия было «примерное количество необходимых запасов», а во время бедствия – «способы узнать о безопасности близких людей» во время стихийного бедствия. .
В случае стихийного бедствия связь может значительно ухудшиться, поэтому JI General Fire Insurance рекомендует использовать службу экстренных сообщений по телефону (171) и доску сообщений в Интернет на случай стихийных бедствий (web171, ссылка на англ. яз.), а также призывает не перегружать систему связи с зоной бедствия.
Статьи по теме
- Сверхмощные землетрясения в Нанкайском жёлобе возле Токио, повторяющиеся каждые 100-150 лет
- Растущая угроза землетрясения из-за чрезмерной централизации в Токио: экономические потрясения от прямого удара по столице - 100 лет после Великого землетрясения Канто
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь
- В Японии публикуют детские воспоминания о Великом землетрясении Канто 1923 года
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Возможное сильное землетрясение в Токио может привести к гибели примерно 6100 человек
- Участившаяся сейсмическая активность в Японии: 17 землетрясений интенсивностью 4 и выше за последний месяц
- Япония как сейсмически активный архипелаг: поможет ли создание сети сейсмологических наблюдений в прогнозировании землетрясений?
- Не слишком ли много землетрясений в Японии в этом году?
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Годовщина землетрясения Хансин-Авадзи: уроки бедствия в крупных городах
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Великое восточно-японское землетрясение: пять лет спустя
- Японское метеорведомство впервые выпустило предупреждение о возможном мегаземлетрясении в районе Нанкайского желоба после землетрясения 6 баллов в Миядзаки и предупреждения о цунами для 5 префектур