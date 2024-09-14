Какие стихийные бедствия больше всего страшат жителей Японии? Данные опроса

В Японии нередко случаются стихийные бедствия, такие как землетрясения и тайфуны, и в настоящее время на стихийные бедствия приходится 60% несчастных случаев, которые покрывает страхование от пожара. Каких бедствий больше всего опасаются жители Японии?

В ходе анкетного опроса, проведенном компанией JI General Fire Insurance Co., Ltd. (токийский р-н Тюо) среди людей в возрасте от 20 до 69 лет по всей стране в начале июля (получено 1000 ответов), 60,3% людей ответили, что «очень» или «в какой-то степени» опасаются стихийных бедствий.

По возрастным группам о таких опасениях сказали 64-65% респондентов в возрасте от 30 до 59 лет, тогда как среди людей 20-29 лет и 60-69 лет так отвечало от 50 до 55%, а 22,5% респондентов в возрасте 20-29 лет сказали, что их это вообще не беспокоит.

На вопрос о типах бедствий, которых они опасаются (допускается несколько ответов), подавляющее большинство респондентов (88,9%) назвали землетрясения, за которыми следовали бедствия, связанные с ветром и водой.

На вопрос «Что вы боитесь потерять из-за стихийного бедствия?» 66% ответили: «Свою жизнь и здоровье», 66,4% – «Жизнь и здоровье семьи и друзей», а 63,8% – «Собственность – дом, утварь, автомобиль и т. п.». Эти три типа ответов лидируют с большим отрывом.

Что касается информации, которую респонденты хотели бы получать относительно стихийных бедствий (допускается несколько ответов), то самым распространённым ответом для времени до бедствия было «примерное количество необходимых запасов», а во время бедствия – «способы узнать о безопасности близких людей» во время стихийного бедствия. .

В случае стихийного бедствия связь может значительно ухудшиться, поэтому JI General Fire Insurance рекомендует использовать службу экстренных сообщений по телефону (171) и доску сообщений в Интернет на случай стихийных бедствий (web171, ссылка на англ. яз.), а также призывает не перегружать систему связи с зоной бедствия.

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