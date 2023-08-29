Растущая угроза землетрясения из-за чрезмерной централизации в Токио: экономические потрясения от прямого удара по столице - 100 лет после Великого землетрясения Канто
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Токио, 28 августа (Jiji Press) -- По прогнозам, с вероятностью 70 процентов в ближайшие 30 лет в районе Токио может произойти сильное землетрясение, что усиливает риски негативных последствий из-за текущей избыточной централизации населения в столице Японии.
1 сентября 1923 года в районе Токио произошло мощное землетрясение. Великое землетрясение Канто вызвало значительные потрясения в японской экономике, что в итоге привело к финансовому кризису.
Сто лет спустя роль Токио как политического и экономического центра страны, а также как основного места проживания населения существенно возросла.
В «Белой книге по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 год» правительство выразило беспокойство о том, что такая избыточная концентрация повышает риск возникновения побочных последствий.
В результате землетрясения 1923 года около 290 тысяч домов в районе Токио были полностью разрушены или сгорели, а количество погибших или пропавших без вести составило около 105 тысяч человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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