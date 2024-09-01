Сверхмощные землетрясения в Нанкайском жёлобе возле Токио, повторяющиеся каждые 100-150 лет

Сверхмощные землетрясения в Нанкайском жёлобе возле Токио, повторяющиеся каждые 100-150 летОбщество Стихийные бедствия
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8 августа 2024 года около 16:42 произошло землетрясение с эпицентром в море Хюга-нада у восточного побережья префектуры Миядзаки, а в городе Нитинан той же префектуры наблюдались сотрясения с сейсмической интенсивностью ниже 6 баллов. Глубина эпицентра составила 31 км, магнитуда землетрясения оценивается в 7,1.
Комиссия экспертов Японского метеорологического агентства объявила, что вероятность крупномасштабного землетрясения в предполагаемой зоне эпицентра землетрясения в Нанкайском жёлобе выше, чем обычно, и агентство выпустило экстренное предупреждение о вероятном сильном землетрясении.
Землетрясения в Нанкайском желобе – это крупномасштабные землетрясения, которые происходят с периодичностью в 100-150 лет, с эпицентром на границе плит, где Филиппинская плита погружается под Евразийскую, примерно между заливом Суруга (префектура Сидзуока) и морем в Хюга-нада. Прошло 80 лет с тех пор, как происходили последние землетрясения в Нанкайском жёлобе – землетрясение Тонанкай годов Сёва (1944) и землетрясение Нанкай годов Сёва (1946), и существует 70-80% вероятность, что новое землетрясение произойдёт в течение следующих 30 лет. По последним оценкам вероятного ущерба, составленным правительственным Центральным советом по предотвращению стихийных бедствий в 2019 году, максимальное вероятное число погибших и пропавших без вести составит около 231 000 человек, и полностью разрушены будут около 2 094 000 зданий.
История сильных землетрясений в Нанкайском жёлобе
Землетрясение Хакухо (29 ноября 684 г.; магнитуда 8,3)
Эпицентр: от мыса Асидзури (в современной преф. Коти) до мыса Усио (преф. Вакаяма)
Ущерб: сохранившиеся записи рассказывают об оползнях и разливах рек, разрушении многочисленных официальных зданий, храмов и святилищ, гибели большого количества людей и скота, а также цунами, затопившим множество судов в земле Тоса (преф. Коти).
Землетрясение Нинна (26 августа 887 г.; M8.3)
Эпицентр: море от мыса Асидзури (преф. Коти) до мыса Омаэ (преф. Сидзуока).
Ущерб: сохранились записи о многочисленных жертвах обрушения правительственных зданий и жилых домов в Киото, а также о цунами, которое обрушилось на побережье и унесло жизни множества людей.
Землетрясение Эйтё Токай (17 декабря 1096 г.; M8,0–M8,5) и землетрясение Кова Нанкай (22 февраля 1099 г.; M8,0–M8,3)
Эпицентры: первое землетрясение произошло в прибрежной зоне от мыса Усио (преф. Вакаяма) до мыса Омаэ (преф. Сидзуока); чуть более двух лет спустя второе землетрясение произошло на юго-западе, от мыса Асидзури (преф. Коти) до мыса Усио.
Ущерб: в городе Нара толчки 1096 года привели к падению огромного колокола в монастыре Тодайдзи и обрушению коридоров монастыря Якусидзи; цунами обрушилось на заливы Исэ и Суруга. Землетрясение 1099 года разрушило большие ворота и коридоры монастыря Кофукудзи в Наре.
Землетрясение Сёхэй-Нанкай (3 августа 1361 г.; M8,0–M8,5)
Эпицентр: в районе от мыса Асидзури (преф. Коти) до мыса Омаэ (преф. Сидзуока).
Ущерб: значительные разрушения были зафиксированы в землях Сэтцу (от преф. Осака до преф. Хёго), Ава (преф. Токусима) и Тоса (преф. Коти); рухнул Золотой павильон в монастыре Ситэннодзи в земле Сэтцу.
Землетрясение Мэйо Токай (20 сентября 1498 г.; M8.2–M8.4)
Эпицентр: в районе от мыса Усио (преф. Вакаяма) до залива Суруга (преф. Сидзуока).
Ущерб: сильные толчки были зафиксированы от Кии (преф. Миэ и Вакаяма) до Босо (преф. Тиба), а также в материковой части в земле Каи (преф. Яманаси).В Великом святилище Кумано Хонгу рухнул Главный павильон (Хонгу, преф.Вакаяма), а цунами ударило по побережью до самого полуострова Босо, унеся много жизней.
Землетрясение Кэйтё (3 февраля 1605 г.; магнитуда 7,9)
Эпицентр: в районе от мыса Асидзури (преф. Коти) до мыса Омаэ (преф. Сидзуока).
Ущерб: сообщалось только о незначительном ущербе из-за толчков, но цунами обрушилось на большую часть побережья Тихого океана, от мыса Инубо (преф. Тиба) до Кюсю. В Ава Томоура (ныне город Кайё, преф. Токусима) цунами достигало высоты 30 метров.
Землетрясение Хоэй (28 октября 1707 г.; магнитуда 8,6)
Эпицентр: от моря Энсюнада (преф. Айти) до Коти.
Ущерб: обрушения домов были зарегистрированы по всему тихоокеанскому побережью от Суруга (преф. Сидзуока) до Кюсю, а также далеко в глубине страны на западе земли Каи (преф. Яманаси), в землях Синано (преф. Нагано), Мино (преф. Гифу) и в Тояме. Разрушения от цунами наблюдались от полуострова Идзу (преф. Сидзуока) до части побережья Кюсю.
Была установлена возможная связь между этим землетрясением и землетрясением Гэнроку магнитудой 8,1 1703 года с эпицентром к югу от Тибы, а также извержением горы Фудзи 16 декабря 1707 года, всего несколько месяцев спустя.
Землетрясение Ансэй Токай (23 декабря 1854 г.; M8,4) и землетрясение Ансэй Нанкай (24 декабря 1854 г.; M8,4)
Эпицентры: землетрясения произошли с разницей всего в 30 часов, первое у побережья от полуострова Кии до залива Суруга, а второе – вдоль разлома на западе, у побережья от полуострова Кии до острова Сикоку.
Ущерб: самый большой ущерб был зафиксирован в районе устья реки Тэнрю (в современных городах Хамамацу, Сидзуока), а также был нанесён ущерб городам в глубине страны, таким как Кофу (преф. Яманаси), Мацумото (преф. Нагано) и Фукуи. Цунами обрушилось на побережье от полуострова Босо (Тиба) до земли Тоса (преф. Коти).
Землетрясение Сёва Тонанкай (7 декабря 1944 г.; M7,9) и Землетрясение Сёва Нанкай (21 декабря 1946 г.; M8,0)
Эпицентры: первое землетрясение произошло в районе полуострова Кии в море Энсюнада; два года спустя второе произошло в разломе на западе, в районе полуострова Кии у побережья Сикоку.
Ущерб: землетрясение 1944 года нанесло серьёзный ущерб префектурам Сидзуока, Айти, Гифу и Миэ. Землетрясение 1946 года вызвало цунами, которое обрушилось на побережье от полуострова Босо в преф. Тиба до Кюсю.
Фотография к заголовку: Нанкайский жёлоб и предполагаемая зона эпицентра (Кёдо цусин, отредактировано Nippon.com)
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