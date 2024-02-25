Префектура Сидзуока на тихоокеанском побережье в центральной части Хонсю богата самыми известными из японских пейзажей: прекрасными морями и вершиной горы Фудзи.

Префектура Сидзуока расположена на побережье Тихого океана в регионе Токай в центральной части Хонсю. Преимущественно горная, восточная часть префектуры занята горой Фудзи и полуостровом Идзу, который образует восточную границу залива Суруга, а западная – глубокими ущельями, песчаными пляжами и озером Хамана.

Общие данные о префектуре Сидзуока

Основана в 1876 (изначально земли Идзу, Суруга и Тотоми)

Столица: Сидзуока

Население: 3 633 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 7777 км2

Сидзуока – популярное туристическое направление, до которого легко добираться из Токио. Скалистый полуостров Идзу – место с разнообразной природой, живописными видами на океан и знаменитыми курортами с горячими источниками, в частности Атами, Ито и Сюдзэндзи. Гора Фудзи привлекает людей со всего мира, а в окрестностях находятся природные и исторические достопримечательности, в том числе святилище Фудзиномия Сэнгэн, традиционная отправная точка для восхождения на священную вершину Фудзи. Железнодорожная компания Ōigawa Railway имеет небольшой парк старинных паровозов, которые везут пассажиров по крутой долине, окаймлённой чайными плантациями, а пляжи на юго-западе, с песчаными дюнами и волнами, привлекают серфингистов.

Паровоз Ōigawa Railway проезжает через чайные плантации (© Pixta)

Сидзуока – ведущий производитель зелёного чая, мандаринов микан и японского хрена васаби. Она также славится угрями, выращиваемыми в озере Хамана и других местах, и продукцией лесного хозяйства. Металлургия, машиностроение и химическая промышленность, а также производство продуктов питания, пищевых добавок и медицинского оборудования являются важными отраслями промышленного сектора, как и производство музыкальных инструментов, центром которого является Хамамацу.

Грядки растений васаби поднимаются по склону холма. Благодаря многочисленности долин с обилием воды Сидзуока является идеальным местом для выращивания этого растения, которое используется в качестве приправы ко всему, от суси до картофельных чипсов (© Pixta)

Знаменитые личности

Симидзу-но Дзиротё (1820-1893): предприниматель, гангстер и общественный деятель, имевший влияние на членов правительства Мэйдзи.

Тоёда Сакити (1867-1930): основатель компании Toyota Industries и других фирм, входящих в состав Toyota Group.

Иноуэ Ясуси (1907-1991): автор исторических романов. Родился в Хоккайдо, но годы становления провел в Сидзуоке. Среди известных произведений – «Охотничье ружьё» (Рёдзю) и «Коррида» (Тогю).

Фотография к заголовку: гора Фудзи над цитрусовыми деревьями в Сидзуоке (© Pixta)

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