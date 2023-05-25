تطل محافظة شيزوؤكا على ساحل المحيط الهادئ في وسط هونشو، وتتميز باحتوائها على بعض أشهر المناظر الطبيعية في اليابان، من بينها بحار جميلة وقمة جبل فوجي.

تقع محافظة شيزوؤكا على ساحل المحيط الهادئ في منطقة توكاي بوسط هونشو. يهيمن على شيزوؤكا التي تغلب عليها الطبيعة الجبلية جبل فوجي وشبه جزيرة إيزو على الجزء الشرقي منها، حيث تشكل الأخيرة الحدود الشرقية لخليج سوروغا، ويتميز النصف الغربي من المحافظة باحتوائه على وديان عميقة وشواطئ رملية وبحيرة هامانا.

نبذة عن محافظة شيزوؤكا

تأسست عام 1876 (مكونة من مقاطعات إيزو وسوروغا وتوتومي سابقا)

العاصمة: شيزوؤكا

عدد السكان: 3.633 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 7777 كيلومتر مربع

تعد شيزوؤكا مقصدا سياحيا شهيرا يسهل الوصول إليه من منطقة العاصمة طوكيو. تتيح شبه جزيرة إيزو الوعرة مشاهدة الكثير من المناظر الطبيعية وإطلالات خلابة على المحيط والعديد من منتجعات المياه الساخنة الشهيرة ولا سيما أتامي وإيتو وشوزينجي. يجتذب جبل فوجي الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم، وتضم المنطقة المحيطة به العديد من المواقع الطبيعية والتاريخية بما في ذلك معبد فوجينومييا سينغين الذي يشكل نقطة الانطلاق التقليدية للتسلق باتجاه القمة المقدسة. تشغّل سكة حديد أويغاوا أسطولا صغيرا من القاطرات البخارية العتيقة التي تنقل الركاب عبر واد شديد الانحدار على جانبيه مزارع شاي، كما تحتوي الشواطئ في الجنوب الغربي على كثبان رملية وأمواج عالية تجذب راكبي الأمواج.

قاطرة بخارية على سكة حديد أويغاوا تتنقل عبر حقول الشاي (© بيكستا)

محافظة شيزوؤكا منتج رئيسي للشاي الأخضر وبرتقال ميكان ماندرين والوسابي. وتشتهر أيضا بأسماك الأنقليس المستزرعة في بحيرة هامانا وأماكن أخرى وبمنتجاتها الحرجية. من قطاعات التصنيع المهمة في المحافظة المعادن والآليات والمواد الكيميائية، وكذلك المواد والمكملات الغذائية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الآلات الموسيقية التي تتركز في هاماماتسو.

قطعة أرض مزروع فيها نباتات الوسابي. بفضل غنى المحافظة بالوديان والمياه الوفيرة فإن شيزوؤكا مثالية لزراعة هذه النباتات التي تستخدم كتوابل في كثير من المأكولات من السوشي إلى رقائق البطاطس (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

شيميزو نو جيروتشو (1820-1893): رجل أعمال وعصابات وشخصية شعبية كان لها نفوذ لدى أعضاء حكومة مييجي.

تويودا ساكيتشي (1867–1930): مؤسس شركة تويوتا إندستريز وشركات أخرى تشكل الآن مجموعة تويوتا.

إينوي ياسوشي (1907-1991): مؤلف معروف بأعماله الخيالية التاريخية. ولد في هوكّايدو، ولكنه نشأ في شيزوؤكا. من أشهر أعماله ’’بندقية الصيد‘‘ و ’’مصارعة الثيران‘‘.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: أشجار حمضيات في شيزوؤكا يظهر في الخلفية جبل فوجي، © بيكستا)