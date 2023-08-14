La prefectura de Shizuoka, en la costa del Pacífico del área central de Honshū, alberga algunos de los paisajes más conocidos de Japón, entre ellos hermosas estampas marinas y la cumbre del monte Fuji.

La prefectura de Shizuoka se encuentra en la costa del Pacífico de la región de Tōkai, en el centro de Honshū. La prefectura, que es en su mayoría montañosa, está dominada en el este por el monte Fuji y la península de Izu, que compone la frontera oriental de la bahía de Suruga; y en el oeste cuenta con profundos barrancos, playas arenosas y el lago Hamana.

Un vistazo a la prefectura de Shizuoka

Establecida en 1876 (antiguamente formaba parte de las provincias de Izu, Suruga y Tōtōmi)

Capital: Shizuoka

Población: 3.633.000 (a octubre de 2020)

Área: 7.777 km2

A Shizuoka se puede acceder fácilmente desde el área metropolitana de Tokio, lo que la convierte en un popular destino turístico. La accidentada península de Izu ofrece una naturaleza abundante, hermosos paisajes oceánicos y numerosos establecimientos con aguas termales, especialmente en Atami, Itō y Shuzenji. El monte Fuji es uno de los principales atractivos para los visitantes de distintos países, y el área circundante ofrece naturaleza y lugares históricos, entre ellos el gran santuario Fujisan Hongū Sengen, el tradicional punto de partida para ascender a la sagrada cumbre. El ferrocarril Ōigawa cuenta con una pequeña flota de antiguas locomotoras de vapor que llevan a los pasajeros a través de un empinado valle rodeado de plantaciones de té, mientras que las playas del suroeste ofrecen dunas y olas que atraen a los practicantes de surf.

Una locomotora de vapor del ferrocarril Ōigawa atraviesa una plantación de té. (© Pixta)

Shizuoka lidera en la producción de té verde, mandarinas (mikan) y wasabi. Destaca también por la producción de anguila, criada en el lago Hamana y en otros puntos, y por su silvicultura. Algunos de sus sectores manufactureros más importantes son los del metal, la maquinaria y los productos químicos, así como los alimentos, los suplementos nutricionales y el equipamiento médico. Es también conocida por la industria de los instrumentos musicales, centrada principalmente en Hamamatsu.

Campos de plantas de wasabi en terrazas sobre una colina. Los numerosos valles de Shizuoka y su agua abundante la convierten en un lugar ideal para el cultivo de este ingrediente que se utiliza para sazonar desde el sushi hasta los snacks de patata. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Shimizu no Jirochō (1820–1893): Empresario, gánster y personaje popular que tenía influencia sobre algunos miembros del Gobierno Meiji.

Toyoda Sakichi (1867–1930): Fundador de Toyota Industries y de otras empresas que ahora conforman el Grupo Toyota.

Inoue Yasushi (1907–1991): Autor conocido por su ficción histórica. Nacido en Hokkaidō, Inoue pasó sus años de formación en Shizuoka. Entre sus obras más conocidas están Ryōjū (“El arma de caza”) y Tōgyū (“Lucha de toros”).

(Fotografía del encabezado: el monte Fuji visto sobre unos árboles de cítricos en Shizuoka. © Pixta.)