Токио занял 3-е место в мировом рейтинге городов девятый год подряд: аналитический центр Mori

В мировом рейтинге городов, составленном аналитическим центром Mori, девять лет подряд одни и те же пять городов занимают первые пять мест, при этом Токио опережает Париж.

Токио девятый год подряд занимает третье место в Глобальном комплексном рейтинге городов 2024 года, опубликованном Институтом городских стратегий Фонда Мори Мемориал, аналитическим центром, связанным с компанией Mori Building.

После снятия ограничений на передвижение из-за пандемии коронавируса Токио получил высокую оценку за свой уровень как туристического направления: в ответ на рост числа посетителей Японии увеличилось количество высококлассных гостиничных номеров. Он занял 3-е место в категории «Рост культуры и обмена». С другой стороны, категория «Экономика» осталась на 10-м месте, самом низком за всю историю, как и в прошлом году, из-за низкого уровня заработной платы и вялого потребления, связанного с ослаблением йены и высокими ценами.

Осака, где скоро пройдёт выставка Всемирная выставка (ЭКСПО), поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 35-е место, а Фукуока заняла 42-е место, как и в прошлом году.

Комплексный рейтинг городов мира составляется с использованием 70 показателей в шести областях: экономика, исследования и разработки, культура и обмен, удобство для жизни, окружающая среда и транспорт, данные рейтинга публикуются каждый год. Девять лет подряд, начиная с 2016 года, одни и те же пять городов занимают в рейтинге одни и те же первые пять мест в таком порядке: Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж и Сингапур.

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