Куда бы вы хотели переехать? Префектура Сидзуока в опросе занимает первое место четвёртый год подряд, на второе место внезапно поднялась префектура Гумма

Поскольку люди придают всё большее значение балансу между работой и личной жизнью, они пересматривают свой традиционный образ жизни, и некоторые хотят переехать в то место, которое им больше по душе.

Некоммерческая организация Центр поддержки возвращения в родной город и переезда (Токио), которая работает примерно с 580 местными органами власти по всей стране и предоставляет информацию о миграции, опубликовала рейтинг мест, куда люди хотели бы переехать, за 2023 год. Самой популярной префектурой среди посетителей сайта оказалась префектура Сидзуока, занимая первое место четвёртый год подряд. Префектура Гумма заняла второе место, поднявшись с девятого места, которое она занимала в прошлом году.

По данным центра, префектура Сидзуока получила высокую оценку за удобный проезд в Токио, благодаря чему она популярна среди людей многих возрастных групп. В префектуру Гумма часто хотели бы переехать те, кто воспитывает детей, поскольку там редко случаются землетрясения, а стоимость жизни и образования ниже, чем в Токио. Поскольку она находится в пределах 100 километров от Токио, говорят, что она популярна среди людей, работающих удалённо.

После эпидемии коронавируса по-прежнему пользуются популярностью и префектуры вокруг Токио. С другой стороны, Хоккайдо поднялся с 12-го места в предыдущем году на 7-е место, что отражает распространение миграции работающих удалённо уже дальше, ранее они в основном стремились в префектуры вблизи региона Канто.

Рейтинг мест, куда хотелось бы переехать, за 2023 г.

Место Среди приходивших на консультацию Среди участников семинара 1 Сидзуока Гумма 2 Гумма Эхимэ 3 Тотиги Вакаяма 4 Нагано Ниигата 5 Мияги Нагано 6 Фукуока Коти 7 Хоккайдо Хиросима 8 Яманаси Фукусима 9 Ямагути Хоккайдо 10 Хиросима Сидзуока

Источник: сертифицированная НКО Центр поддержки возвращения в родной город и переезда

Среди участников семинара наибольшей популярностью пользовалась префектура Гумма, впервые занявшая первое место и переместившаяся с 14-го места в предыдущем году. Имела успех идея спланировать и провести семинар, на котором люди могли бы обсудить способы восстановления старинного народного дома своими руками и уменьшить затраты на переезд. Среди участников префектура Вакаяма заняла 3-е место, переместившись сразу с 8-го места в предыдущем году. Эффективным оказалось проведение семинаров для людей, которые собирали конкретную информацию по таким вопросам, как жильё и поиск работы.

Количество консультаций о переезде (личные встречи, телефонные звонки, электронные письма, экскурсии и участие в семинарах) в 2023 году было самым высоким за всю историю – 59 276, что на 13,3% больше, чем в 2022 году. Рекордное количество обновляется уже третий год подряд, и 43,6% обращающихся за советом – жители Токио.

Опрос проводился с 4 января 2023 года по 27 декабря 2023 года среди тех, кто впервые обратился в центр; ответы получены от 17 056 человек.

Фотография к заголовку: PIXTA

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