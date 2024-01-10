Эксперты призывают правительство Японии стремиться к увеличению ожидаемой численности населения до 80 миллионов человек к 2100 году
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Токио, 9 января (Jiji Press). Группа японских экспертов частных компаний опубликовала предложение, призывающее правительство стремиться к увеличению ожидаемой численности населения до 80 миллионов человек к 2100 году при прогнозируемом падении численности.
Группа, которую возглавляет Мимура Акио, бывший председатель Японской торгово-промышленной палаты, предупредила, что японское общество будет «вынуждено подвергаться бесконечному сокращению потребления и уступкам» из-за сокращения населения.
В предложении, которое было представлено премьер-министру Кисиде Фумио, комиссия призвала содействовать поддержке молодого поколения и выделить персонал в кабинет министров, чтобы сосредоточиться на демографической политике.
По словам Мимуры, Кисида сказал членам комиссии, что он хочет, чтобы государственный и частный секторы работали вместе над изменением общественного сознания.
Это предложение основано на оценке Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, согласно которой население Японии сократится вдвое до 63 миллионов в 2100 году, если не будут предприняты шаги для изменения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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