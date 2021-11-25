Токио занимает третье место в мировом рейтинге городов Global Power City Index шестой год подряд

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Токио, 24 ноября (Jiji Press). Токио шестой год подряд занимает третье место среди 48 крупнейших городов мира с точки зрения их привлекательности для людей, капитала и компаний, как указано в отчёте японского аналитического центра.

В общем рейтинге Global Power City Index в 2021 году, составленном Институтом городских стратегий Mori Memorial Foundation, Лондон занял первое место, за ним следует Нью-Йорк. На четвёртом месте оказался Париж.

Согласно рейтингу, отражающему различные последствия пандемии коронавируса, позиции восьми крупнейших городов не изменились по сравнению с прошлым годом.

Токио не смог обогнать Нью-Йорк, несмотря на улучшение гибкости стиля работы благодаря распространению удалённой работы в условиях пандемии, при этом японская столица позволила Пекину расширить своё экономическое лидерство и по-прежнему получает низкую оценку за экологические усилия из-за низкого тарифа на энергию из возобновляемых источников.

В отчёте также показано, что Лондон, Сингапур и Гонконг, где большинство авиарейсов являются международными, значительно упали в оценках, связанных с международными потоками людей и товаров.

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