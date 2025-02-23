Число иностранных работников в Японии впервые превысило 2,3 млн человек, их число растёт из-за нехватки рабочей силы

Число иностранных работников в Японии достигло новой рекордной отметки. Оно продолжает расти из-за нехватки рабочей силы в условиях старения населения.

Согласно результатам исследования, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения в январе 2025 года по состоянию на октябрь 2024 года, количество иностранных рабочих в Японии стало самым высоким за всю историю и составило 2,3 миллиона человек, что на 250 000 больше, чем в предыдущем году. Показатель прироста также достиг рекордной отметки.

По странам гражданства наибольшее количество людей было из Вьетнама – около 570 000 человек (24,8% от общего числа), за ним следовал Китай (400 000 человек) и Филиппины (240 000 человек). Странами с наибольшим приростом в годовом исчислении стали Мьянма (рост на 61%), Индонезия (рост на 39,5%) и Шри-Ланка (рост на 33,7%).

По отраслям наибольшая доля приходится на обрабатывающую промышленность (26%), за ней следуют сфера услуг (15,4%) и оптовая и розничная торговля (13%). По темпам роста числа иностранных работников самые высокие показатели были в здравоохранении и социальном обеспечении (рост на 28,1%), далее следуют строительство (рост на 22,7%) и услуги по размещению и питанию (гостиницы и рестораны, рост на 16,9%).

Префектурами с наибольшим числом иностранных работников стали Токио (25,4%), Айти (10%) и Осака (7,6%), при этом наблюдается тенденция их концентрации в крупных мегаполисах.

По типу статуса проживания в Японии выросло число лиц с высоким уровнем знаний, таких как врачи, юристы, инженеры и лица, осуществляющие уход, то есть «профессиональных или технических специалистов», их число увеличилось на 20,6% по сравнению с предыдущим годом и составило приблизительно 720 000 человек, они впервые составили наибольшую группу в общем числе. Около 630 000 человек проживает в Японии со статусом, не связанным с работой – это люди с бессрочным видом на жительство и супруги граждан Японии.

Южная Корея и Тайвань, которые также испытывают нехватку рабочей силы, тоже принимают больше иностранных рабочих, и международная конкуренция за привлечение талантливых специалистов усиливается. Представитель Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения заявил: «Возможно, Японию выбирают из-за таких привлекательных факторов, как её система предоставления виз специалистам и общественная безопасность».

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