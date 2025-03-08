За январь 2025 года число иностранных туристов, посетивших Японию, достигло рекордного уровня в 3,7 миллиона человек

Привлекательность Японии для любителей зимних видов спорта стала одним из факторов роста числа туристов, приезжавших в страну в январе 2025 года.

Японская национальная туристическая организация объявила, что в январе 2025 года Японию посетили 3 781 200 иностранных туристов, что на 40,6% больше, чем за тот же месяц 2024 года. Рекордные показатели регистрируются второй месяц подряд после декабря, когда число иностранных гостей составило 3 489 800 человек, и четвёртый месяц подряд ежемесячное число посетителей превышает 3 миллиона.

Туристы из Китая воспользовались выходными китайского лунного Нового года, который начался 29 января, и в январе Японию посетило в общей сложности 980 300 человек из этой страны, что более чем вдвое превышает количество за тот же месяц предыдущего года. После пандемии COVID-19 их число росло медленно, но уже показатели января 2025 года стали третьими по величине после июля и августа 2019 года, когда из Китая приезжало более миллиона посетителей.

Рекордно высокие месячные показатели также были зафиксированы для гостей из Южной Кореи (967 100 чел., рост на 12,8% по сравнению с январём 2024 года) и Тайваня (593 400 чел., рост на 20,5%).

Качество снега в Японии стало главной приманкой для любителей зимних видов спорта, особенно из Европы и Северной Америки. В январе были установлены новые рекорды числа посетителей из США – 182 500 (рост на 38,4%), Великобритании – 26 400 (рост на 33,3%) и Франции – 16 500 (рост на 14,2%). Из Австралии приехало самое большое количество посетителей за месяц за всю историю ведения статистики – 140 200 человек (рост на 35,3%).

Фотография к заголовку: Любители зимних видов спорта радуются снегу в Хакуба, преф. Нагано (© Pixta)

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