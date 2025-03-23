Сакура в 2025 году в Японии: в Токио цветение ожидается уже в конце марта

Сакура в 2025 году в Японии: в Токио цветение ожидается уже в конце мартаОбщество Культура
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Согласно прогнозу цветения сакуры, опубликованному компанией Japan Meteorological Co., Ltd. 13 марта, тёплые дни в октябре и ноябре 2024 года задержали период покоя цветочных почек, в результате чего в западной Японии сакура распустится немного позже, чем обычно. На востоке цветение ожидается в средние даты или немного позже.
Ожидается, что первыми регионами цветения сакуры станут префектуры Коти и Токио, где начало цветения ожидается около 26 марта. Затем цветы распустятся в разных регионах Кюсю и Сикоку. В районах вдоль тихоокеанского побережья к западу от региона Канто цветение сакуры начнётся в конце марта, так что пик расцвета придётся как раз к началу апреля. В Тохоку и Хокурику сакура начнёт цвести в апреле. Фронт цветения сакуры достигнет южной оконечности Хоккайдо в конце апреля, а в Саппоро – 27 апреля, на месяц позже, чем в Токио, так что на Хоккайдо пик ханами приходится на выходные Золотой недели.
Компания Japan Meteorological Co. прогнозирует время расцвета и пика цветения сакуры в 1000 точках по всей стране, от Хоккайдо до Кагосимы. Прогнозируемые даты начала цветения и полного расцвета для всех точек, а также «счётчик цветения», показывающий процесс развития цветов сакуры, можно найти на веб-сайте компании Weather Navigator. Надеемся, что эта информация поможет вам спланировать любование сакурой и получить от этой весны больше радости.
Фотография к заголовку: PIXTA
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