За март 2025 года число иностранных туристов, посетивших Японию, достигло рекордного уровня в 3,49 миллиона человек: уровень в 10 миллионов в этом году достигнут очень быстро

Число иностранцев, посетивших Японию за первые три месяца этого года, превысило 10 миллионов. Мы надеемся, что зарубежные гости весело и комфортно проводят время в Японии и захотят вернуться!

Японская национальная туристическая организация сообщила, что предполагаемое число иностранных туристов, посетивших Японию в марте 2025 года, составило 3 497 600 человек, что на 13,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года. Это самое большое число, когда-либо зафиксированное в марте, намного превзошедшее предыдущий рекорд в 3,08 миллиона, установленный в 2024 году. Шестой месяц подряд это число превышает 3 миллиона. По состоянию на март этого года общее число составило 10 537 300 человек, превысив отметку в 10 миллионов самыми быстрыми темпами за всю историю сбора статистики.

Каждый год в марте наблюдается рост спроса на поездки в Японию, чтобы увидеть цветение сакуры. Дополнительными факторами, обусловившими рост, стали возросший спрос на зарубежные поездки на некоторых рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, совпавший с мусульманским праздником после Рамадана, а также увеличение числа рейсов в аэропорт Кансай из нескольких китайских городов.

Наибольшее количество туристов приезжало из Южной Кореи (691 700 человек, рост на 4,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года), Китая (661 700 человек, рост на 46,2%) и Тайваня (522 900 человек, рост на 7,9%). Из США приезжало 322 800 человек (на 18,2% больше, чем в предыдущем году), из Канады – 68 100 человек (на 17,9% больше), оба показателя стали рекордными максимумами за один месяц.

Фотография к заголовку: Иностранные туристы на платформе станции Киото (AFP/Jiji)

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