За май 2025 года число иностранных туристов, посетивших Японию, составило рекордные 3,69 миллиона человек

Хотя сезон сакуры в мае практически закончился, поток иностранных туристов, приезжающих в Японию, не ослабевал.

Японская национальная туристическая организация сообщила, что предполагаемое число иностранных туристов, посетивших Японию в мае 2025 года, составило 3 693 300 человек, что на 21,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года, и это самое большое число, когда-либо зафиксированное в мае. Обычно в мае, то есть в период между цветением сакуры и летними отпусками, посещаемость падает, но в этом году она осталась на высоком уровне и установила новый рекорд. Число въезжающих в страну людей превышает 3 миллиона восьмой месяц подряд.

Наибольшее количество туристов приезжало из Южной Кореи (825 800 человек, рост на 11,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года), Китая (789 900 человек, рост на 44,8%) и Тайваня (538 400 человек, рост на 15,5%). Из США приезжало 311 900 человек (рост на 26,3%).

Из 23 основных стран, откуда приезжают туристы в Японию, Индия установила новый месячный рекорд, а 21 страна и территория – новые рекорды количества посетителей за май. Снизилось только число приезжающих из Гонконга, где в социальных сетях распространялась необоснованная информация о том, что якобы в июле в Японии произойдёт крупное землетрясение, составив 193 100 человек (снижение на 11,2%).

Материалы

Японская национальная туристическая организация: Количество иностранных посетителей Японии (оценочное значение по состоянию на май 2025 г.)

Фотография к заголовку: На Всемирной выставке в Осака царит оживление (© Jiji Press)

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