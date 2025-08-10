Штрихкоды и QR-коды становятся стандартом для безналичных платежей

В последние годы безналичные платежи распространяются быстрыми темпами, и стандартом становятся коды на смартфоне – они уже используются чаще, чем кредитные карты.

В ходе исследования безналичных платежей, проведенного компанией Kufu Company из токийского района Минато и охватившего 2559 пользователей приложения для ведения домашнего бухгалтерского учёта и других сервисов компании, было установлено, что 84,2% респондентов использовали «оплату через код», которая позволяет пользователям платить, отображая штрих-код или QR-код на своём смартфоне.

Платежи с использованием кодов стали стандартом безналичных платежей, превзойдя показатель в 76,3% для кредитных карт, появившихся в 1960-х годах и имеющих более чем полувековую историю. Доля «электронных денег» в сфере транспорта и розничной торговли составляет 69,8%. Дебетовые карты составляют меньшинство – 14,7%.

Преимущества использования кодовой оплаты включают накопление баллов и возврат денег (кэшбэк), а также простоту и скорость оплаты – такие ответы для обоих факторов дали более 75% респондентов. В эпоху высоких цен люди, вероятно, хотят хоть немного снизить расходы за счёт кэшбэка. Кроме того, 21,7% опрошенных упомянули функцию перевода денег между людьми, что удобно для разделения счёта на вечеринках.

С другой стороны, на вопросы о проблемах или опасениях, связанных с оплатой по коду, подавляющее большинство (62,2%) ответили, что этот способ пока используется не везде, и только 26,4% были обеспокоены проблемами безопасности, такими как мошенническое использование.

Статьи по теме