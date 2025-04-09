Зависимость от безналичных платежей в Японии может вызвать проблемы в случае землетрясения

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Токио, 8 апреля (Jij Press). Растущая зависимость от безналичных платежей в Японии повысила удобство повседневной жизни, но также увеличила риск появления проблем в случае стихийных бедствий.

Если сильное землетрясение вызовет массовые отключения электроэнергии и сбои в системах связи, платежи с помощью кредитных карт, электронных денег или кодов быстрого реагирования (QR-кодов) могут оказаться невозможными, в результате чего многие потребители окажутся в затруднительном положении, оказавшись неспособными совершать покупки.

В новом отчёте о прогнозируемом ущербе от сильного землетрясения, которое, как ожидается, может произойти в районе Нанкайского жёлоба в Тихом океане у побережья центральной и западной Японии, правительство подчеркнуло, что усилия по поддержанию финансовых и расчётных функций «должны осуществляться на постоянной основе».

Согласно данным, опубликованным Министерством экономики, торговли и промышленности 31 марта, общий объём безналичных платежей в Японии достиг 141 трлн йен в 2024 году, что в 3,7 раза больше, чем 38 трлн йен в 2010 году. Безналичные транзакции составили 42,8% личного потребления в 2024 году по сравнению с 13,2% в 2010 году, что впервые превысило целевой показатель правительства в 40%.

Благодаря возможности совершать платежи через специальные приложения для смартфонов всё больше людей теперь выходят на улицу без кошелька или наличных денег.

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