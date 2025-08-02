В мировом рейтинге авиакомпаний 2025 года ANA заняла 5-е место, JAL – 9-е

В мировом рейтинге авиакомпаний 2025 года ANA заняла 5-е место, JAL – 9-еОбщество Туризм
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Рейтинг «Лучшие авиакомпании мира 2025 года» составила британская компания SKYTRAX. Премия, известная как «авиационный «Оскар», вручается с 1999 года.
Рейтинг 2025 года охватывает более 325 авиакомпаний по всему миру. ANA опустилась на одну позицию с четвёртого места в прошлом году. Japan Airlines опустилась на три позиции с шестого места.
Помимо мест в первой десятке общего рейтинга, обе авиакомпании также получили высокие оценки в отдельных категориях. В рейтинге «Лучшие бортпроводники авиакомпаний мира 2025», где оцениваются лучшие бортпроводники, ANA заняла второе место, а Japan Airlines – седьмое. В рейтинге «Самая чистая авиакомпания мира 2025», где выбирают авиакомпанию по стандартам чистоты, ANA заняла второе место, а Japan Airlines – восьмое. В рейтинге «Лучший аэропортовый сервис мира 2025», где оцениваются услуги аэропортов, ANA заняла первое место, а Japan Airlines – второе.
Первое место в общем рейтинге за 2025 год заняла авиакомпания Qatar Airways, повторившая свой успех предыдущего года.
10 лучших авиакомпаний 2025 года
- Qatar Airways
- Singapore Airlines
- Cathay Pacific
- Emirates
- All Nippon Airways
- Turkish Airlines
- Korean Air
- Air France
- Japan Airlines
- Hainan Airlines
Источник: SKYTRAX
Материалы
- Лучшие авиакомпании мира 2025 года
- Лучшие бортпроводники авиакомпаний мира 2025 года
- Самая чистая авиакомпания мира 2025 года
- Лучшие аэропортовые услуги мира 2025 года
Фотография к заголовку: PIXTA