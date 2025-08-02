В мировом рейтинге авиакомпаний 2025 года ANA заняла 5-е место, JAL – 9-е

В мировом рейтинге, отражающем удовлетворённость клиентов услугами авиакомпаний в 2025 году, японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) заняла 5-е место, а Japan Airlines (JAL) оказалась на 9-м месте.

Хорошие оценки в каждой категории

Рейтинг «Лучшие авиакомпании мира 2025 года» составила британская компания SKYTRAX. Премия, известная как «авиационный «Оскар», вручается с 1999 года.

Рейтинг 2025 года охватывает более 325 авиакомпаний по всему миру. ANA опустилась на одну позицию с четвёртого места в прошлом году. Japan Airlines опустилась на три позиции с шестого места.

Помимо мест в первой десятке общего рейтинга, обе авиакомпании также получили высокие оценки в отдельных категориях. В рейтинге «Лучшие бортпроводники авиакомпаний мира 2025», где оцениваются лучшие бортпроводники, ANA заняла второе место, а Japan Airlines – седьмое. В рейтинге «Самая чистая авиакомпания мира 2025», где выбирают авиакомпанию по стандартам чистоты, ANA заняла второе место, а Japan Airlines – восьмое. В рейтинге «Лучший аэропортовый сервис мира 2025», где оцениваются услуги аэропортов, ANA заняла первое место, а Japan Airlines – второе.

Первое место в общем рейтинге за 2025 год заняла авиакомпания Qatar Airways, повторившая свой успех предыдущего года.

10 лучших авиакомпаний 2025 года

Qatar Airways Singapore Airlines Cathay Pacific Emirates All Nippon Airways Turkish Airlines Korean Air Air France Japan Airlines Hainan Airlines

Источник: SKYTRAX

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Фотография к заголовку: PIXTA

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