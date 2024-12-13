Авиакомпания ANA раскрасила самолёт в цвета Osaka Expo

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Токио, 12 декабря (Jiji Press). Авиакомпания All Nippon Airways запустила самолёт в специальной раскраске в честь Всемирной выставки 2025 года, которая пройдёт в японском городе Осака.

Самолёт Expo2025 ANA Jet компании ANA Wings вылетел из токийского аэропорта Ханэда днём ​​в международный аэропорт Кансай в префектуре Осака. Он будет летать по стране до сентября или октября следующего года.

Его белый фюзеляж окрашен плавными линиями в фирменные цвета выставки и ANA, а также нарисован официальный логотип выставки.

«Мы надеемся, что люди, посетившие выставку со всего мира, увидят в этом самолёте символ полёта с мечтами и надеждами на будущее», – заявил на пресс-конференции президент ANA Иноуэ Синъити.

На выставке материнская компания авиакомпании ANA Holdings Inc. совместно с американским стартапом Joby Aviation Inc. продемонстрирует «летающий автомобиль».

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