Авиакомпания ANA раскрасила самолёт в цвета Osaka Expo
НовостиКультура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 12 декабря (Jiji Press). Авиакомпания All Nippon Airways запустила самолёт в специальной раскраске в честь Всемирной выставки 2025 года, которая пройдёт в японском городе Осака.
Самолёт Expo2025 ANA Jet компании ANA Wings вылетел из токийского аэропорта Ханэда днём в международный аэропорт Кансай в префектуре Осака. Он будет летать по стране до сентября или октября следующего года.
Его белый фюзеляж окрашен плавными линиями в фирменные цвета выставки и ANA, а также нарисован официальный логотип выставки.
«Мы надеемся, что люди, посетившие выставку со всего мира, увидят в этом самолёте символ полёта с мечтами и надеждами на будущее», – заявил на пресс-конференции президент ANA Иноуэ Синъити.
На выставке материнская компания авиакомпании ANA Holdings Inc. совместно с американским стартапом Joby Aviation Inc. продемонстрирует «летающий автомобиль».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японию за первое полугодие 2024 года прибыло 17,78 миллиона посетителей из-за рубежа: только за июнь число иностранных туристов составило 3,135 миллиона
- Правительство Японии будет способствовать развитию туризма в пострадавших от землетрясения районах
- Вид на гору Фудзи в японском городе закрыли экраном из-за чрезмерного наплыва туристов
Наплыв иностранных туристов в период цветения сакуры: впервые число иностранных посетителей Японии превысило 3 миллиона за месяц