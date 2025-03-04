Авиакомпания JAL представила самолёт Gundam в преддверии выставки Osaka Expo

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Токио, 3 марта (Jiji Press). Japan Airlines (JAL) и Bandai Namco Holdings Inc. представили в токийском аэропорту Ханэда пассажирский самолёт в особой раскраске по мотивам популярного аниме-сериала о роботах «Гандам» в преддверии открытия в апреле Всемирной выставки 2025 года в префектуре Осака на западе Японии.

Робот появится на экране в павильоне Bandai Namco на выставке Osaka Expo.

Самолет Boeing 737-800, на борту которого также изображён официальный талисман выставки Мяку-Мяку, совершил свой первый полёт днём 3 марта ​​и будет использоваться для внутренних рейсов примерно до ноября.

«Это очень хороший и впечатляющий результат», – сказала на церемонии открытия Миясака Кумико, глава западно-японского филиала JAL.

«Мы хотели бы подарить мечты, надежду и радость, особенно детям, на плечах которых лежит будущее», – сказал директор Bandai Namco Момои Нобухико.

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