Россия не будет участвовать в выставке Osaka Expo 2025
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Париж, 28 ноября (Jiji Press). Россия заявила, что не будет участвовать во Всемирной выставке 2025 года в городе Осака на западе Японии, сославшись на отсутствие связи с организатором.
Россия сделала это заявление на общем собрании Международного бюро выставок (BIE) в Париже.
Представитель России попросил разрешения выступить и объявил о решении страны не участвовать сразу после того, как генеральный секретарь Японской ассоциации Всемирной выставки 2025 года Исигэ Хироюки и другие объяснили ход подготовки к мероприятию.
Причиной российского решения может стать ухудшение отношений Токио с Москвой из-за вторжения в Украину.
Также на встрече BIE решило, что выставка Expo 2030 пройдёт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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