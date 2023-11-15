Мексика и Эстония не будут участвовать в выставке Osaka Expo 2025

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Токио, 14 ноября (Jiji Press). Мексика и Эстония собираются отказаться от участия во Всемирной выставке 2025 года в городе Осака на западе Японии, сообщила Дзими Ханако, министр, отвечающая за это мероприятие.

«Мы получили уведомления (от двух стран), что они не будут участвовать в выставке Osaka Expo, – сказала она на пресс-конференции. – Мы понимаем, что их решения обусловлены финансовыми обстоятельствами внутри страны».

Мексика и Эстония планировали принять участие в мероприятии в виде павильонов стран.

Между тем, девять стран, в том числе Дания и Чили, недавно выразили намерение присоединиться к выставке, которая пройдет на искусственном острове Юмэсима в заливе Осака, сказала Дзими.

В результате выхода Мексики и Эстонии и присоединения девяти стран количество зарубежных стран и регионов, принимающих участие в выставке Osaka Expo, увеличится со 153 до 160.

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