В Токио открылась выставка дикой природы императорского дворца

Новости

Токио, 16 октября (Jiji Press). В токийском районе Тиёда открылась специальная выставка, посвящённая дикой природе императорского дворца.

Начиная с 1996 финансового года Национальный музей природы и науки периодически проводил биологические исследования лесов дворца в этом районе по просьбе императора Акихито (сейчас – почётный император).

Выставка результатов исследования, организованная совместно с компанией Yasuda Life Insurance Co., рассказывает посетителям, как в долгосрочной перспективе изменились биофации в месте, окруженном рвами. Например, количество ястребов-тетеревятников, прилетавших строить гнезда, увеличилось, в то время как количество лесных ворон сократилось, а благодаря более чистому воздуху стало можно наблюдать больше типов лишайников.

Также на выставке представлены экземпляры енотовидной собаки, пищевые привычки которой изучал бывший император, и одна из крупнейших мягкопанцирных черепах в стране, а также различные насекомые и грибы.

На сегодняшний день во дворце подтверждено около 5900 видов животных и растений, проводится анализ ДНК. Считается, что там обитает больше видов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме