За июль 2025 года число иностранных туристов, посетивших Японию, достигло рекордного уровня в 3,437 миллиона человек

Несмотря на падение числа туристов из Гонконга и Южной Кореи, где распространялись слухи о возможном сильном землетрясении в Японии в июле, общее число иностранных туристов за июль стало рекордно высоким за всю историю наблюдений.

Японская национальная туристическая организация сообщила, что предполагаемое число иностранных туристов, посетивших Японию в июле 2025 года, составило 3 437 000 человек, что на 4,4% больше, чем за тот же месяц 2024 года, и это самое большое число, когда-либо зафиксированное в июле. Рост числа туристов совпал со школьными каникулами, в основном это относится к приезжающим из Восточной Азии, Европы, США, Австралии и стран Ближнего Востока. Число въезжающих в страну людей превышает 3 миллиона десятый месяц подряд.

Наибольшее количество туристов приезжало из Китая (974 500 человек, рост на 25,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года), ,жной Кореи (678 600 человек, снижение на 10,4%), Тайваня (604 200 человек, рост на 5,7%) и США (277 100 человек, рост на 10,3%).

Из 23 основных стран, откуда приезжают туристы в Японию, Тайвань установил новый месячный рекорд, а 15 стран и территорий, включая США, Францию, Великобританию и Индонезию, – новые рекорды количества посетителей за июль. Снизилось число приезжающих из Гонконга, где в социальных сетях распространялась необоснованная информация о том, что якобы в июле в Японии произойдёт крупное землетрясение, составив 176 000 человек (снижение на 36,9%). Значительное падение числа посетителей в Южной Корее, как полагают, также связано со слухами о катастрофе.

Материалы

Японская национальная туристическая организация: Количество иностранных посетителей Японии (оценочное значение по состоянию на июль 2025 г.)

Фотография к заголовку: Фотография к заголовку: Иностранные туристы прогуливаются по императорскому дворцу 6 августа, когда температура воздуха превышала температуру тела (© AFP/Jiji Press)

Статьи по теме