Как люди в Японии получают информацию о стихийных бедствиях? Основной источник – телевидение

Как люди в Японии получают информацию о стихийных бедствиях? Основной источник – телевидениеОбщество Стихийные бедствия
Молодое поколение использует социальные сети
Опрос был проведён онлайн маркетинговой исследовательской компанией Cross Marketing (Токио) в июле 2025 года среди мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет по всей стране. Релевантные ответы были получены от 1500 мужчин и 1500 женщин, всего опрошено 3000 человек.
В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать несколько источников информации, которыми они пользуются в разные периоды времени, которое прошло с момента катастрофы. Сразу после бедствия чаще всего обращаются к телевидению, за ним следовали радио (22,9%), сайты местных органов власти (19,6%), сайт Японского метеорологического агентства (15,1%) и официальные аккаунты государственных учреждений в соцсетях (14,2%).
В течение нескольких часов и дней после бедствия эти медиа оставались на своих пяти первых местах без изменений, при этом доля телевидения снижалась до менее чем 50%. В качестве варианта ответа на вопросы о первых часах после бедствия не были включены газеты, поскольку они могли не быть доставлены читателям за короткое время. Только 8,7% опрошенных назвали газеты источником информации, которым они пользуются спустя несколько дней после бедствия. Телевидение также является основным источником информации для регулярного сбора информации о катастрофах.
Анализируя различия способов получения информации после стихийных бедствий по возрастным группам, заметно, что особенно часто главным источником многие люди в возрасте 60–79 лет называли телевидение. В то же время, официальные платформы государственных учреждений в социальных сетях упоминали многие молодые люди в возрасте 20–39 лет. Один из сотрудников, проводивших опрос, отметил: «Существуют различия в способах получения информации людьми разных возрастных групп, и мы наблюдаем тенденцию к выбору наиболее надёжных источников информации».
Материалы
- Компания Cross Marketing, Исследование в связи с предотвращением ущерба от стихийных бедствий (2025 г.)
Фотография к заголовку: PIXTA
