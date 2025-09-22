В 2025 году число иностранных туристов, посетивших Японию в августе, впервые превысило уровень в 3 миллиона человек

Несмотря на аномальную жару, общее число иностранных туристов за август стало рекордно высоким за всю историю сбора таких данных.

Рост на 16,9% по сравнению с августом прошлого года

Японская национальная туристическая организация сообщила, что предполагаемое число иностранных туристов, посетивших Японию в августе 2025 года, составило 3 428 000 человек, что на 16,9% больше, чем за тот же месяц 2024 года, и это самое большое число, когда-либо зафиксированное в августе. Рост числа туристов совпал со школьными каникулами, в основном это относится к приезжающим из Восточной Азии, Европы, США, Австралии и стран Ближнего Востока. Число въезжающих в страну людей превышает 3 миллиона одиннадцатый месяц подряд.

Наибольшее количество туристов приезжало из Китая (1 018 600 человек, рост на 36,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года), Южной Кореи (660 900 человек, рост на 8,4%), Тайваня (620 700 человек, рост на 10%), Гонконга (226 100 человек, снижение на 8,3%) и США (194 500 человек, рост на 11,7%).

Из 23 основных стран, откуда приезжают туристы в Японию, Тайвань и Испания установили новый месячный рекорд, а 18 стран и территорий, включая США, Францию, Великобританию и Индонезию, – новые рекорды количества посетителей за август. Четвёртый месяц подряд, с мая, снижается число приезжающих из Гонконга, где в социальных сетях распространялась необоснованная информация о том, что якобы в июле в Японии произойдёт крупное землетрясение.

Материалы

Японская национальная туристическая организация: Количество иностранных посетителей Японии (оценочное значение по состоянию на август 2025 г.)

Фотография к заголовку: Иностранные туристы в Киото (© Reuters)

Статьи по теме