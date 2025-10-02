Мацутакэ – деликатесные осенние грибы: в 2024 году объём внутреннего производства составил всего 45 тонн, более 90% потребляемых мацутакэ – импорт

Грибы мацутакэ – знаменитый осенний деликатес, однако 90% этих грибов на японском рынке – импорт, а внутреннее производство в последние годы остается ниже 50 тонн.

Грибы мацутакэ, которые в Японии считают главным деликатесом среди съедобных грибов, являются типичным осенним продуктом и часто используются в таких блюдах, как мацутакэ гохан, то есть рис с мацутакэ, и суп добин муси, который готовят в керамической ёмкости. Однако в последние годы внутреннее производство сокращается, и потребление этих грибов в значительной степени зависит от импорта.

По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, годовой объём производства мацутакэ в стране достиг пика в 12 000 тонн в 1941 году, он составлял около 3500 тонн в 1960 году, но с тех пор снизился из-за таких факторов, как запустение сатояма (лесных деревень), ущерб от вредителей и отсутствие преемников в семьях, которые занимались разведением и сбором этих грибов. В последние годы, за исключением 2010 года, когда был зафиксирован рекордный урожай в 140 тонн, урожай оставался ниже 100 тонн, а в 2019 году резко упал до 14 тонн. В 2024 году объём производства составил 45 тонн. Основные районы производства – префектуры Нагано и Иватэ.

В настоящее время более 90% грибов мацутакэ, реализуемых в Японии, импортируются из-за рубежа, причем на долю Китая приходится более 60% импорта, а в последние годы растет объём импорта грибов из США и Канады.

Поскольку технология искусственного выращивания грибов мацутакэ пока не разработана, их собирают исключительно в природе, из-за чего они чрезвычайно редки, и каждый год осенью, в период сбора, они продаются по высоким ценам. В розницу собранные в Японии грибы продаются по цене от 5000 до 10 000 йен за 100 граммов. Импортные грибы стоят от 1000 до 3000 йен.

