В 2025 году число иностранных туристов, посетивших Японию в сентябре, достигло рекордного уровня в 3,26 миллиона человек

В 2025 году количество посетивших Японию туристов превысило 30 миллионов на месяц раньше, чем год назад.

Высокий спрос на поездки в Японию сохраняется и после летних каникул

Японская национальная туристическая организация сообщила, что предполагаемое число иностранных туристов, посетивших Японию в сентябре 2025 года, составило 3 266 800 человек, что на 13,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Этот показатель в сентябре впервые превысил 3 миллиона. Число въезжающих в страну людей превышает 3 миллиона двенадцатый месяц подряд. Общее число туристов к концу сентября достигло 31 650 500 человек, превысив 30 миллионов, что также является рекордным показателем.

В сентябре, сразу после летних школьных каникул, число туристов обычно снижается, но поездки в Японию остаются популярными в том числе благодаря низкому курсу йены. Из 23 основных стран, откуда приезжают туристы в Японию, 18 стран и территорий, в том числе Тайвань, США и Испания, установили новый сентябрьский рекорд. Страны Ближнего Востока установили рекорды количества посетителей за один месяц. Пятый месяц подряд, с мая, снижается число приезжающих из Гонконга, где в социальных сетях распространялась необоснованная информация о том, что якобы в июле в Японии произойдёт крупное землетрясение.

Наибольшее количество туристов приезжало из Китая (775 500 человек (рост на 18,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года), Южной Кореи (670 500 человек, рост на 2,1%), Тайваня (527 000 человек, рост на 12,0%) и США (224 700 человек, рост на 17,1%).

