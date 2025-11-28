Японские компании, нанимающие иностранных работников, не всегда понимают правила, связанные с их статусом пребывания в стране

Опрос менеджеров и руководителей японских компаний показал, что многим из тех, кто нанимает иностранных работников, сложно понять правила, касающиеся их статуса пребывания.

В ходе опроса 1000 менеджеров и руководителей компаний в Японии 26,8% заявили, что в настоящее время нанимают иностранных работников, но даже с учётом тех, кто «планирует рассмотреть возможность трудоустройства иностранцев в будущем», этот показатель составил всего 32,5%. При этом около двух третей ответили, что либо «не планируют этого делать», либо «пока не решили».

Общенациональный опрос проводился компанией Begin Gyōsei Shoshi Jimusho, поставщиком юридических услуг по административным процедурам.

Из 268 компаний, нанимающих иностранных работников, большинство (42,1%) заявили, что это делается для «восполнения дефицита рабочей силы». Далее следуют 38,4%, которые стремятся получить выгоду от «конкретных деловых навыков и знаний», и 36,5%, которые делают это «в ответ на зарубежную экспансию». Это свидетельствует о том, что, помимо нехватки рабочей силы, растёт акцент на приобретение навыков и специализаций.

Однако более 80% компаний, нанимающих иностранных работников, заявили о своих опасениях. Более 30% указали на «языковые и культурные барьеры» и «сложность процедур получения статуса резидента», что свидетельствует о наличии проблем как с точки зрения коммуникации, так и с точки зрения операционной деятельности.

Только 32% компаний заявили, что понимают систему статуса резидента, включая тех, кто ответил «в некоторой степени», тогда как 23,8% компаний, уже нанимавших иностранных работников, признались, что «понимают недостаточно». Похоже, компании сталкиваются со сложностями, связанными с типами статуса резидентства, требованиями и процедурами его продления.

На вопрос о том, какие меры они принимают для предотвращения таких проблем, как опоздание с продлением статуса резидента или предотвращение нелегального трудоустройства, компании чаще всего отвечали, что «устанавливают внутренние правила и положения», «сотрудничают с внешними экспертами, такими как иммиграционные юристы» и «проверяют статус резидента при приёме на работу или увольнении сотрудников». С другой стороны, 17,1% заявили, что не принимают «никаких конкретных мер», что выявило проблемы с обеспечением соблюдения требований.

Материалы

Исследование занятости иностранных работников (на японском языке) от Begin Gyōsei Shoshi Jimusho

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме