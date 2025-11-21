Повышение налога на выезд и визовых сборов: иностранцы заплатят больше

Правительство рассматривает повышение налога на выезд и визовых сборов для иностранных туристов.

По данным СМИ, правительство рассматривает повышение налога на выезд (международного туристического налога), составляющего сейчас 1000 иен с человека. Цель – получить дополнительные средства от иностранных туристов для борьбы с чрезмерным туризмом, в частности для решения проблем транспортной перегруженности и утилизации отходов.

Ниже приведено сравнение размеров налога на выезд в разных странах и регионах.

В пересчете на йены это около 3400 йен в США и около 2400 йен в Гонконге; в Японии налог может составить порядка 3000 йен.

Поскольку налог взимается и с японцев, в качестве компенсации рассматривается возможность снижения сбора за оформление паспортов.

Правительство также намерено в течение 2026 финансового года значительно повысить сборы за оформление виз для въезда в Японию. В настоящее время пошлина за японскую визу составляет 3000 йен за однократную (single) и 6000 йен за многократную (multi) визу, и эти тарифы не пересматривались уже более 40 лет.

Введение электронной системы разрешения на въезд в 2028 финансовом году

Страны Европы и США уже широко используют электронные системы разрешения на поездку для граждан государств и регионов, освобождённых от краткосрочных виз. Япония введёт такую систему с 2028 финансового года. От въезжающих в Японию будет требоваться предварительная онлайн-подача данных для прохождения пограничного контроля. На диаграмме ниже приведены сборы, установленные различными странами. Япония, вероятно, определит размер платы, ориентируясь на уровни, действующие в Европе и США.

Фотография к заголовку: PIXTA

