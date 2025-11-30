В 2025 году число иностранных туристов, посетивших Японию в октябре, достигло рекордного для этого месяца уровня в 3,89 миллиона человек

В 2025 году число иностранных туристов, посетивших Японию в октябре, достигло рекордного для этого месяца уровня в 3,89 миллиона человекТуризм
Спрос на поездки в Японию растёт в преддверии сезона осенней листвы
Японская национальная туристическая организация сообщила, что предполагаемое число иностранных туристов, посетивших Японию в октябре 2025 года, составило 3 896 300 человек, что на 17,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Это самый высокий показатель для октября, и число въезжающих в страну людей превышает 3 миллиона тринадцатый месяц подряд. Общее число туристов к концу октября достигло 35 547 200 человек, и в этом году общая цифра может превысить 40 миллионов, что также является рекордным показателем. Однако после высказываний премьер-министра Такаити Санаэ о чрезвычайной ситуации на Тайване китайское правительство призвало людей воздержаться от поездок в Японию, что вызвало обеспокоенность по поводу сокращения числа туристических групп из Китая.
Поездки в Японию остаются популярными в том числе благодаря низкому курсу йены, и с приближением сезона осенней листвы количество туристов растёт. Из 23 основных стран, откуда приезжают туристы в Японию, пять стран и территорий, в том числе Канада и Мексика, установили новые месячные рекорды, а тринадцать, включая Южную Корею, Тайвань и США, установили новые рекорды посетителей за октябрь.
Наибольшее количество туристов приезжало из Южной Кореи (867 200, рост на 18,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года), Китая (715 700 человек, рост на 22,8%), , Тайваня (595 900 человек, рост на 24,4%) и США (335 700 человек, рост на 20,6%).
Материалы
- Японская национальная туристическая организация: Количество иностранных посетителей Японии (оценочное значение по состоянию на октябрь 2025 г.)
Фотография к заголовку: PIXTA
